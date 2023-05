Luis de Llano apela sentencia en demanda de Sasha Sökol: ‘Yo si respeto la ley’

A mediados de mes, Sasha Sökol anunciaba que había ganado la demanda en contra de Luis de Llano, en la que lo acusaba por el “daño moral” que le había ocasionado más de 30 años atrás, cuando mantuvieron una relación sentimental mientras él tenía 39 años y ella 14. En la sentencia, el productor estaría obligado a pedir una disculpa pública, no volver a hablar del tema y de pagar una indemnización cuya cifra se acordaría en futuros encuentros de los abogados con el juez. Sin embargo, De Llano no está de acuerdo con lo que se le imputa y está decidido a apelar la sentencia, argumentando que Sasha cometió una falla en un contrato que ambos tenían.

“Muy pronto te contactaré”, respondió Luis a las preguntas sobre la demanda que hizo el programa Chisme No Like. “Actualmente, supuestamente tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo si respeto la ley y el caso aún no se termina, hay apelaciones”, agregó el productor, quien se ha mantenido en silencio desde que se emitiera la sentencia el 10 de mayo.

Al parecer, Sasha habría roto el acuerdo legal que existía entre ambos, cuando el año pasado, denunció públicamente cómo vivió aquella relación en los años 80s, cuando ella formaba parte del grupo Timbiriche, del que él era manager y creador. De acuerdo con el programa, la cantante no estaría en condiciones legales de hablar, por lo que habría consecuencias delicadas para ella.

La reacción legal de Luis de Llano

Desde que Sasha anunció que había ganado la demanda, se hablaba de la posible apelación del productor, quien en entrevistas pasadas aseguraba estar tranquilo. “Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre y de mi trayectoria”, declaraba a varios medios de comunicación.

Con ello, el productor no sólo busca echar abajo las palabras de Sasha, sino que se abstendría a emitir la disculpa pública de la sentencia y no pagaría ninguna indemnización. Sin embargo; como él lo asegura, el caso continúa y la última palabra por parte de la ley aún está pendiente.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.