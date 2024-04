Premios Platino Xcaret: la celebración más importante del cine iberoamericano volvió a México

El pasado 20 de abril se llevaron a cabo los Premios Platino Xcaret en su decimoprimera edición y estos reunieron a lo mejor del cine y la televisión iberoamericana en el impresionante Teatro Gran Tlachco. “La Sociedad de la Nieve”, de J.A. Bayona, fue la ganadora indiscutible de la noche al llevarse seis de los siete premios a los que estaba nominada. En tanto, la legendaria actriz argentina Cecilia Roth fue galardonada con el Premio Platino de HONOR debido a su destacada trayectoria en la industria.

Previo a la entrega, se vivieron grandes momentos, como el Encuentro de Estrellas, donde celebridades, influencers y estrellas del fútbol se dieron cita en un partido amistoso en “El Camaleón Mayakoba”. Gaby Espino, Cristo Fernández, Michel Brown, Alejandro Nones, Corina Smith, Carlos Díaz ‘El Borrego’, André Lamoglia, Enrique Arce, Begoña Vargas, Carlos Torre, entre otros, se divirtieron en la cancha a pesar de la derrota ante los astros del balompié, entre los que estaban Forlán, Joaquín, Godín, Mascherano, Mario Suárez, Morientes, Mendieta, Miguel A. Moya, Morientes y Vicente Gómez.

Después de este emocionante banderazo de salida, famosos invitados y celebridades nominadas disfrutaron de un cóctel de bienvenida, en el que la música corrió a cargo del dueto venezolano LAGOS. Luego de una noche mágica en el Caribe mexicano, entre platillos alucinantes, deliciosas bebidas y un gran ambiente playero, la velada terminó con recuerdos increíbles para dar paso a la onceava edición de los Premios Platino Xcaret.

Chistian Carabias entrevistó a la actriz mexicana Esmeralda Pimentel y la actriz colombiana Majida Issa, las cuales hicieron historia al ser el primer dúo de mujeres a cargo de la premiación

LA MODA SE HIZO PRESENTE

El gran día de la ceremonia llegó, y antes de que estos arrancaran en el Gran Tlachco Parque Xcaret, decenas de celebridades nacionales e internacionales desfilaron por la alfombra roja con sofisticados y estilosos atuendos, y disfrutaron del Pre-Show en un espacio exclusivo para HOLA!. Entre las tendencias que destacaron debido al caluroso clima del caribe fueron las transparencias, las texturas ligeras y y los tonos claros en cuanto a belleza, el wet look para el cabello y las pieles luminosas y bronceadas fueron protagonistas. Celebridades como Ángela Aguilar, Yalitza Aparicio, Gaby Espino, Mar Saura, Blanca Suárez, Calle y Poché, Renata Notni, Galilea Montijo, Enzo Vogrincic, Diego Calva y Emiliano Zurita, destacaron entre los mejores vestidos de la noche.

De izquierda a derecha: Ángela Aguilar, Blanca Suárez, y Cecilia Roth

Fotografías exclusivas, posados originales, entrevistas y más fueron parte de este momento en el que los famosos tuvieron la oportunidad de ir “calentando motores” antes de la entrega.

De izquierda a derecha: Manolo Caro, Enzo Vogrincic y Jorge López

Después de nuestro Pre-Show, las “celebs” hicieron un derroche de glamour en la red carpet de los Premios Platino Xcaret. Las altas temperaturas no fueron impedimento para que las luminarias presumieran estilo y dejaran fascinados a sus seguidores con sus atuendos.

Finalmente, llegó la gala de los Platino Xcaret, donde se premiaron las 23 categorías, destacando Enzo Vogrincic como Mejor Interpretación Masculina, mientras que Laia Costa conquistó la terna de Mejor Interpretación Femenina. En la pantalla chica, triunfó la serie “Barrabarava”, mientras que los actores Alfredo Castro ( “Los mil días de Allende”) y Lola Dueñas ( “La Mesías”), se destacaron por sus actuaciones, ganando Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie y Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, respectivamente.

EL DEBUT DE ÁNGELA AGUILAR

Representando a México, Ángela Aguilar se convirtió en la única cantante nacional en esta gala donde participó por primera ocasión. La joven subió al escenario a cantar un bolero, género donde se está probando con una gran aceptación.





El gran debut de Ángela Aguilar en los Premios Platino Xcaret

EL PLATINO DE HONOR

Otro de los instantes más destacados de esta noche fue el momento en el que la actriz argentina, Cecilia Roth, recordó durante su discurso cómo comenzó su pasión por la actuación desde su infancia, cuando jugaba con su hermano menor Ariel: “Creí que no me iba a emocionar. Muchísimas gracias, creía que no me iba a poner nerviosa, pero cuando me levanté del asiento me empezaron a temblar las piernas, estoy abrumada con todo esto. Yo jugaba con mi hermano Ariel, que es menor que yo y me inventaba historias, como que éramos astronautas, pero antes de comenzar el juego, le decía: ‘Lo convertimos en verdad’”, recordó la leyenda del cine.





Cecilia Roth

EL PLATINO ES PARA...

¡NUMA TURCATTI! El instante más emocionante de la noche fue cuando Enzo Vogrincic se coronó como el gran ganador de la categoría más importante para los actores: Mejor Interpretación Masculina, por su papel de Numa Turcatti en “La sociedad de la nieve”, la cual también ganó como Mejor Película Iberoamericana y Mejor Dirección.

“Vengo de Uruguay que es un país chiquito con pocas oportunidades, de un barrio que, a su vez, tiene menos oportunidades, y cuando alguien te da oportunidades hace una gran diferencia en la vida de uno, muchas gracias a todas las personas que me dieron oportunidades en la vida. En este caso, a Bayona por darme la oportunidad de estar ahí” –Enzo Vogrincic –

Enzo Vogrincic

Los premios otorgados por el público

El pasado 19 de abril, un día antes de la inolvidable velada de la que fuimos testigos en primera persona, se anunciaron los ganadores del Premio del Público, una categoría muy especial, pues fueron los fans quienes por medio de una votación eligieron a sus favoritos:

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie: Santiago Korovski por División Palermo

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie: Úrsula Corberó por El Cuerpo En Llamas

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana: El Cuerpo en Llamas

Mejor Interpretación Femenina: Dolores Fonzi por Blondi

Mejor Interpretación Masculina: Enzo Vogrincic por La Sociedad de la Nieve

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: La Sociedad de la Nieve

LOS GANADORES DE LA GRAN NOCHE

Arriba, de izq. a dcha: Andy Chango, Pablo Berger / Abajo, de izq. a dcha: Daniel Burman y Alfonso de Vilallonga

“Quiero agradecer a tanta gente... Con las cosas que estan pasando, la serie se torna un reflejo muy cruel de lo que pasa. Tiene un efecto devastador para mi y a su vez tristemente feliz” – Daniel Bruman, creador de ‘Iosi’ –

Arriba, de izq. a dcha.: Andrés Gil, Rodrigo Bazaes / Abajo, de izq. a dcha.: Enzo Vogrincic y Estíbaliz Urresola

“Hoy estoy aquí gracias a mis padres. Vengo de un lugar humilde. Mis padres no tuvieron la libertad de escoger si estudiar o trabajar. Mi madre comenzó a trabajar a los nueve años y mi padre a los 15. Para ellos, siempre fue muy importante la educación y cultura de sus hijos” –Juan Antonio Bayona, ‘La sociedad de la nieve’ –

Arriba, de izq. a dcha.: Maite Alberdi, Valerie Delpierre / Abajo, de izq. a dcha.: Juan Antonio Bayona y Lola Dueñas

“Hay que estar atentos, porque hacer series y cine es una obligacion. La cultura es un derecho, el trabajo es una oportunidad, y lo que hacemos no le saca nada a nadie y le da a mucha gente” – Santiago López, productor ‘Barrabrava’ –