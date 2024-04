El ‘wet look’ conquista la alfombra roja de los Premios Platino Xcaret 2024

Una de las noches más importantes para el mundo del entretenimiento iberoamericano ha llegado a la Riviera Maya con los Premios Platino Xcaret 2024. Es hoy cuando celebridades e influencers se unen para conmemorar el talento regional. Con el inicio de la alfombra roja, múltiples personalidades han comenzado a desfilar con sus mejores looks; ideales para la ocasión y el clima.

Entre las grandes sorpresas que nos ha dejado la selección de sus atuendos encontramos el gran regreso de una de las tendencias que ha conquistado nuestros corazones en ocasiones anteriores: el wet look. Puede ser por la elegancia que emana o lo ideal que se convierte para un evento en la playa pero este estilo está regresando con mayor fuerza que nunca.

Las celebridades que conquistaron los Premios Platino Xcaret con el wet look

Existen muchas razones para amar este peinado por lo extravagante que resulta y lo bien que se adapta a cualquier selección de look. Las celebridades que acudieron hoy a la alfombra roja de esta premiación encontraron el encanto de esta tendencia y lo eligieron como su acompañante para el gran evento.

Entre las primeras personalidades que deslumbraron con un wet look estuvo Mina Serrano, la actriz española que ha derrochado en la industria al conocerse que interpretaría a Cris Miró en la próxima serie biográfica, “Ella”. La joven de 26 años sorprendió al lucir su larga cabellera rizada con el tradicional wet look, mostrando los mechones frontales en un impecable estilo años 40s. Para complementar el look, Serrano eligió un corset escultural que hizo referencia a un busto artístico. Para la parte inferior, la actriz portó la tendencia de transparencias con un bottom en color negro que dejaba al descubierto la ropa interior.

©Hola



Con un look surrealista, la joven española fue una de las mejores vestidas de la noche.

Esmeralda Pimentel no se quedó atrás con este estilo pues eligió llevarlo con su cabellera en crepé relamido hacia atrás. Para el vestido, seleccionó un clásico y minimalista vestido negro ajustado a su esbelta figura. El vestido presentó una abertura lateral en la pierna y un detalle dorado tanto en el escote como en la parte lateral del look. Para cerrar el outfit, Pimentel llevó unas sandalias con tacón en color negro, para sumarse a la tendencia monocromática que tanto hemos amado.

©Hola



La conductora de los Premios Platino Xcaret 2024 lució espectacular.

La modelo y actriz argentina, Micaela Riera, se inclinó por un atuendo y beauty look lleno de nostalgia y detalles vintage salidos de la película de “El Gran Gatsby”. La actriz de “El Amor después del amor” seleccionó un vestido repleto de pedrería, similar a la vestimenta clásica de esa época. Para coordinar con su peinado, Riera eligió un chongo firme con acabado mojado y un tocado dorado en la parte frontal.

©Hola



Los accesorios dorados se llevaron a la perfección con el wet look.

Otras actrices que decidieron llevar esta tendencia de una manera más sutil fueron Yalitza Aparicio y Gaby Espino, quienes también fueron de las mejores vestidas de la noche. En primer lugar, la mexicana optó por dejar su cabello suelto para combinar con un vestido morado plisado que llevó con unos tacones de tiras. Por otro lado, la venezolana llevó un conjunto de dos piezas en color blanco para lucir su larga cabellera.

La piel de porcelana también presente entre las celebridades

Desde que Pat McGrath reveló los secretos de su técnica “piel de porcelana”, esta se convirtió en un must para las celebridades. Si la hidratación ya era uno de los pasos esenciales en cualquier rutina, la piel de porcelana llega para recordarnos que nunca es suficiente glow y menos cuando se trata de un clima tropical. Es por eso que muchas celebridades sorprendieron con maquillajes donde el brillo fue el protagonista. Una de las reinas de este acabado fue Lizeth Selene, la actriz mexicana que siempre deslumbra con su estilo tan único. Con un maquillaje sumamente radiante y con iluminador en zonas estratégicas, Selene conquistó entre las celebridades.

Blanca Suárez se sumó a esta lista tan única al combinar su maquillaje con un peinado digno de una clean girl. Ángela Aguilar también eligió un acabado sumamente luminoso para lucir su corte bob tan característico. Por último, Calle y Poché también nos dejaron ver los múltiples beneficios que la piel de porcelana tiene para cualquier look.