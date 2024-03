Así lleva Kristen Stewart la tendencia de lencería al descubierto

Las apariciones emblemáticas de la joven actriz, Kristen Stewart, no se detienen desde que comenzó a revolucionar el internet con las fotografías de sus looks callejeros durante la gira promocional de su nueva película “Love Lies Bleeding”. Desde atuendos construidos con crop top t-shirts y gorras de béisbol, hasta conjuntos de saco y falda junto a un microtop, la protagonista de “Twilight”, nos ha demostrado que las reglas están hechas para romperse y que un look disruptivo es la opción para acaparar las miradas. Cuando creíamos haberlo visto todo con sus apariciones, Stewart sorprende con un look atrevido pero perfecto para llevar en este cambio de estación.

El look de lencería de Kristen Stewart

Si algo sabemos de la joven actriz es que no tiene miedo de salir de la zona de confort y escoger outfits que nos recuerden que la moda es una constante exploración. Hace apenas unos días la vimos con un atuendo compuesto por un conjunto interior de Victoria’s Secret para unirse a la tendencia de llevar la ropa interior por fuera. Por si este look no fuera lo suficientemente impactante, hace tan solo unas horas Kristen Stewart nos mostró cómo llevar esta tendencia de lencería al exterior, con un aire masculino y lleno de sensualidad.

©GettyImages



Kristen Stewart fue invitada al programa Late Night with Seth Meyers en Nueva York.

La protagonista de “Love Lies Bleeding”, fue vista por las calles de Nueva York con un atuendo femenino con aires masculinos en color negro. Kristen lució una chaqueta corta de piel junto a una falda recta y corta básica. El toque impactante del look lo dio la lencería, que deslumbró a la vista; haciendo de la tendencia de ropa interior por fuera, un nuevo must en nuestra lista de looks por recrear. Stewart llevó un bralette de red que combinó con un sujetador de medias a la vista. Los zapatos se mantuvieron clásicos con unos tacones negros en punta. Un collar en color plata y unas gafas color cobre fueron el toque final para uno de los atuendos más icónicos de los últimos meses.

¿Cómo llevar la tendencia de lencería por fuera?

Sabemos que esta tendencia puede parecer muy arriesgada por lo que puedes comenzar poco a poco a implementarla en tus diferentes looks. La forma más fácil de hacerlo es con un bralette que combines con unos jeans a la cadera, una maxi falda o con unas bermudas denim. Si quieres un poco más de discreción en el atuendo, puedes agregar una chamarra o un blazer.

©LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT



Puedes jugar con bralettes de diferentes texturas y tejidos para dar mayor personalidad al atuendo.

Otra manera de llevarla que se ha vuelto muy popular en los últimos meses, es por encima de una playera o blusa. Si quieres experimentar un poco más con tu creatividad y crear un look disruptivo, como el de Kristen Stewart, puedes colorcar tu bralette favorito encima de una t-shirt lisa para complementar un atuendo para salir por la noche.

©LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT



Lleva tu look a un nuevo nivel integrando tu lencería por encima de tu outfit.

Si quieres dar un paso adelante, puedes elegir looks con ligeras transparencias que dejen a la vista la ropa interior. Ya sea que vayas a asistir a un evento formal o a una cena elegante, esta podría ser tu opción para salir de lo cotidiano y unirte a una de las tendencias favoritas de la temporada.

©LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT



Elige vestidos en color obscuro para disimular la ropa interior y dar un aire más elegante y sutil al look.

Vídeo Relacionado: Barbie rinde homenaje a mujeres inspiradoras con atuendos fabulosos Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.