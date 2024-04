Beyoncé lleva su estética ‘cowboy’ a Japón en un ‘look’ monocromático

¡Nos declaramos fans de la nueva era musical de Beyoncé! El estilo country y western nunca lucieron tan bien como con los looks que la cantante ha llevado en los últimos meses. No cabe duda que Beyoncé se tomó muy en serio su cambio de género musical para convertirse en la reina y referente del estilo cowboy de la actualidad. Con looks de archivo como el conjunto Versace y prendas que refuerzan las tendencias que más amamos, la cantante nos ha recordado por qué no lo hemos visto todo cuando se trata de la moda vaquera.

Beyoncé ha encontrado espacio en su apretada agenda para disfrutar de unos días en Japón junto a su esposo, Jay-Z. En recientes publicaciones, la hemos podido ver disfrutando de lo que parece ser una degustación de Yamazaki Whiskey; una bebida tradicional de la región. Lo que más llamó la atención fue el elegante atuendo que la cantante llevó para la ocasión y cómo se convirtió en el nuevo referente de la moda monocromática.

©beyonce



La famosa pareja ha deslumbrado en más de una ocasión con su estilo coordinado.

Así fue el look monocromático de Beyoncé en Japón

Cuando creemos que hemos visto de todo en los atuendos de Beyoncé, llega con nuevas sorpresas para todos. En esta ocasión, y con motivo de la cata especial para su esposo y ella, su estilista Shiona Turini, se encargó de seleccionar un atuendo elegante, clásico y que se suma a la tendencia monocromática que hemos visto con fuerza en los últimos meses.

Para la ocasión, Beyoncé portó un traje en color arena de Ferragamo, específicamente de su colección Primavera 2023. El look, compuesto por un saco largo y acinturado y un pantalón recto, fue combinado con una gabardina larga del mismo color que la cantante llevó únicamente sobrepuesta sobre los hombros. Para complementar el atuendo, y mantener la esencia monocromática, Beyoncé portó una camisa y una corbata de bolo. Esta última es considerada uno de los accesorios western con mayor historia pues data de 1930 donde se utilizaba principalmente en Texas y Arizona.

El atuendo no podía estar completo sin el tradicional sombrero de vaquero que la cantante ha llevado en sus últimos looks. En esta ocasión, llevó uno en el mismo tono arena para dar coherencia al atuendo. La cantante incluyó un bolso de piel café, diseñado a mano por Ferragamo también. Para su cabellera, la cantante lució una trenza en la parte de atrás con unos ligeros mechones sueltos al frente. Este peinado estuvo a cargo de Neal Farinah, con quien la cantante ha trabajado ya en varias ocasiones.

©beyonce



Las trenzas se han convertido en un peinado en tendencia tanto para el estilo cowboy como para un estilo más femenino.

Los beneficios de llevar un look monocromático

La selección de Beyoncé no ha sido ninguna casualidad pues en los últimos meses hemos visto una inclinación especial por portar atuendos monocromáticos. Diversas celebridades han decidido sumarse a esta tendencia que, si bien está en su apogeo, es una manera de vestir clásica que siempre estará de moda. Los beneficios de elegir atuendos de un mismo tono o paleta de colores, son muchos pues esta técnica puede sacarte de apuros cuando no sabes qué utilizar para algún evento. Entre las ventajas que encontramos de llevar un look monocromático encontramos la flexibilidad con la que este estilo puede adaptarse a cualquier gusto. Ya sea que lo lleves en tonos neutros, como Beyoncé, para lucir elegante y sobria, o que optes por colores vibrantes para no pasar desapercibida; el atuendo monocromático es suficiente para hacerte destacar.

Otra de las grandes ventajas es que el estilo monocromático tiene el poder de estilizar la figura y hacerte ver armoniosa a donde quiera que vayas. Puedes comenzar por colores de confianza como el negro o el beige para luego ir migrando a tonos más atrevidos como elbaby blue o el amarillo mantequilla.