El ‘baby blue’ se suma a la paleta de colores de la temporada

Parece que los colores en tendencia van rotando de temporada en temporada y sí, aunque las tendencias van cambiando, siempre es divertido probar cosas nuevas, experimentar con colores, patrones y estampados.

Aunque por mucho tiempo el rojo se ha mantenido como el color favorito para elevar cualquier outfit cuando hablamos del streetwear, pronto vimos que las it girls de Tiktok empezaron a reemplazar los Adidas Gazelle rojos por los azules.

¿Por qué apostar por el azul?

La ventaja de combinar azul en tus looks del día a día es que le da un toque más sutil, discreto y elegante de color a tu outfit, algo así como el factor ‘je nais se quois’. No por nada fue parte de la tendencia ‘Old Money’ dos temporadas atrás.

Al igual que el amarillo mantequilla, el azul bebé también juega el rol de un color neutro. Usemos la mezclilla como ejemplo, absolutamente todo el mundo tiene un par de pantalones de mezclilla azules en su clóset, los cuales combinan con una simple playera blanca o hasta con camisas estampadas en colores vibrantes sin que se vea raro o excéntrico.

©Launchmetrics Spotlight



La mezclilla azul es un clásico.

Si eres de las que únicamente tiene colores neutros en su clóset, esta es una opción con la que puedes experimentar para poco a poco agregar color. Verás que es un tono sencillo de usar y combinar, además de que no sentirás el cambio tan dramático ni exagerado.

¿Cómo incluirlo en tu colección?

Puedes comenzar a llevarlo en accesorios como bolsas, mascadas o toques sutiles como zapatos, ya sean un par de sneakers o hasta un par de ballerina flats. Si quieres apostar por una pieza más grande, puedes decidirte por una camisa o incluso un vestido, verás que te dará mucha luz y es súper versátil.

©Launchmetrics Spotlight



Este color ha estado presente en colecciones de Miu Miu desde la temporada primavera-verano 2023.

Si quieres llevar este color por la noche, intenta llevarlo en telas como satín o seda, de esta manera llamarás la atención y te dará algo parecido a un ‘glow’. Para el día a día, no dudes en llevar un matching set de camisa y pantalón o incluso un traje monocromático en este tono.

©Launchmetrics Spotlight



Proenza Schouler mostró piezas en este color y con detalles que en sus looks combinó con tonos neutros.

Si quieres llevarlo a la segura, opta por piezas con este color en sólido, pero si quieres llevarlo de manera un poco más edgy o divertida, busca piezas con detalles como estampados, lentejuelas o estoperoles para dar ese factor WOW.