Sí, llegó primavera, el sol, el calor y con todo esto un cambio en las piezas de nuestra rotación. Esto significa cambiar nuestras prendas de piel por otras de mezclilla y modificar los colores neutros por estampados en colores.

Esto significa tomar como inspiración el estilo de las “Portuguese girls”. Sí, hace un año la obsesión eran las “Copenhagen girls”, hoy el mundo de la moda toma como referencia de estilo a las costeñas de Europa, quienes coronan los cuadros como el estampado más divertido de la temporada.

Los cuadros no son algo nuevo, es un estampado que ha estado presente desde los años sesenta. Clásico, dinámico y por lo mismo, muy divertido. Lo vimos en las pasarelas primavera verano 2024 de marcas como Chanel, Loewe y Simon Miller. Es por eso que no nos tomó por sorpresa cuando vimos que celebs como Zendaya y Olivia Rodrigo lo hayan incluido recientemente en sus looks.