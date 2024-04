Después de celebrar por todo lo alto sus 53 años con su familia, Alejandro Fernández compartió en Instagram varias fotos de su festejo: “Se sube de nuevo el post cumpleañero nomás porque me siguieron llegando felicitaciones y momentos que no podía dejar de compartir. En serio, no podía estar más feliz y agradecido con todo lo que hay en mi vida. Amor para todos”, escribió el cantante junto a imágenes de este inolvidable día.