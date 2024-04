Zendaya sorprende en Roma con unos icónicos tacones de Loewe con pelotas de tenis

Cuando de tomarse en serio el dress code se trata, Zendaya siempre será la reina de cualquier evento. De la mano de su estilista, Law Roach, la joven actriz nos ha sorprendido en las últimas semanas con atuendos magníficos que se adaptan a la perfección a la trama de su más reciente película “Challengers”. En ésta, la actriz interpreta a una jugadora de tenis llamada Tashi Duncan que se involucra en lo que podríamos llamar, un triángulo amoroso. Con esto en mente, la joven y su estilista se han dado a la tarea de deslumbrar con looks dignos de un amante del tenis.

Hace tan solo un par de semanas vimos a Zendaya desfilar en un icónico vestido de Loewe para dar inicio a lo que sería una gira internacional para promocionar su reciente proyecto. Este look destacó no solo por la silueta brillante en color verde sino por el sutil y elegante estampado de una tenista en el mismo. Con este look, la actriz solo nos preparó para lo que sería un deleite visual para todos los aficionados de la moda y de este increíble deporte.

Zendaya en un look metálico ideal para la cancha

Si hablamos del look perfecto para desfilar en el photocall de la película en Roma, Zendaya superó todas nuestras expectativas. La joven actriz sorprendió al llevar un vestido hecho a la medida por Loewe en un tono metálico platinado. El vestido reinterpretó el clásico vestido deportivo utilizado por las tenistas para practicar este deporte. Con un elegante y majestuoso escote en “V” y una terminación plisada, Zendaya portó lo que parece ser el look más indicado para seguir la línea de estilo de su película.

Para complementar el atuendo, la actriz lució su cabellera, recientemente aclarada a un tono más rubio, en una media cola alta con una esencia vintage. El maquillaje se mantuvo limpio y natural, como ya es costumbre de la actriz. Para los accesorios, la joven portó brazaletes y aretes brillantes de Bulgari para combinar perfectamente su atuendo lleno de brillo. Por si esto fuera poco, Zendaya y su estilista llevaron el look a un nuevo nivel integrando unos zapatos de tacón blancos, también de la marca Loewe, con un giro importante e inesperado: una pequeña pelota de tenis brillante en el tacón.

Zendaya y sus looks en París

Para la gira en París, la actriz también dio una grata sorpresa al llevar un atuendo con guiños sesenteros y con referencia al tenis por los colores elegidos. Se trató de un conjunto de la colección Primavera-Verano 2013 diseñado por Marc Jacobs para Louis Vuitton. El look, con estampado a cuadros en color blanco y verde limón, estuvo compuesto por una chaqueta interpretada como vestido que la joven acompañó con unos tacones blancos. Para su cabellera, la joven llevó un chongo y utilizó un delgado listón blanco para crear un moño en la parte frontal.

Para el look de la noche, la actriz también eligió un atuendo diseñado por Marc Jacobs para Louis Vuitton pero esta vez de la colección Primavera-Verano de 1999. Este atuendo también deslumbró en un color verde, muy similar al de las pelotas de tenis pero en un acabado satinado. Una camisa y un pantalón a juego lucieron perfectamente en la alfombra roja donde Zendaya lució su cabellera suelta y combinó con unabolsa a juego y unos tacones metálicos.