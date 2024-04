¿Mensaje para su ex? William Levy y su reciente post en redes: ‘Me siento más fuerte que nunca Lu’

Semanas después de que Elizabeth Gutiérrez compartiera con HOLA! que tiene meses separada de William Levy, los mensajes y reacciones de uno y otro han inundado las redes sociales. El pasado domingo, el actor de raíces cubanas compartió un misterioso post, el cual la parecer tendría una indirecta para la madre de sus dos hijos. El mensaje está dirigido a una persona a la que William se refiere como ‘Lu’. Aunque no mencionó ni etiquetó a la actriz, podría ser que esta story en Instagram haya tenido un mensaje directo para ella sobre su actuar en las últimas semanas. Desde la entrevista que ‘Ely’ nos concedió en exclusiva, la actriz se ha mantenido al margen de ofrecer nuevas declaraciones, llevando su vida enfocada en sus hijos y su futuro profesional.

©GettyImages



William Levy envió, una vez más, un misterioso mensaje

“Keep thinking im feeling low I know that’s what you want to hear. But nope. I’m feeling stonger than ever Lu. Next time plan things better”, se lee en el mensaje escrito en inglés, que traducido al español dice así: “Sigue pensando que me siento deprimido. Sé que eso es lo que quieres escuchar. Pero no. Me siento más fuerte que nunca Lu. La próxima vez planifica mejor las cosas”.

©@willevy



El mensaje de William Levy

Horas antes de este mensaje, William compartió una imagen de tipo religioso realizada por un club de fans, en la que se aprecia al actor siendo protegido por Jesucristo de unos feroces lobos. El intérprete replicó el trabajo en sus stories y escribió: “Que lindo trabajo”.

©@willevy



(De izq. a der.) El post de William realizado por sus fans y la imagen que ‘Ely’ publicó en sus stories

Curiosamente, horas antes de que esta imagen llegara a sus manos, Elizabeth la publicó primero en sus stories, pero la de ella sin alterar. En esta se aprecia a Jesucristo protegiendo a una oveja de los lobos, que bien podría ser una interpretación de cómo ella se ha refugiado en su fe ante los momentos tan delicados que atraviesa a nivel personal. “Que mensaje tan poderoso... muchas gracias”, escribió la actriz de telenovelas.

Hasta el momento se desconoce si ambos han mantenido comunicación respecto a asuntos como la crianza de sus hijos, sin embargo han coincidido en eventos como los partidos de béisbol de su hijo mayor, Christopher Alexander. Hace poco más de una semana, ambos dejaron de lado sus diferencias para acompañar a su hijo en este momento tan importante, donde su equipo resultó ganador. Pese a que su relación como pareja está fracturada y este ‘adiós’ ha sido definitivo —justo como la propia ‘Ely’ nos lo dejó saber— ambos hicieron su mejor papel como padres, apoyando a ‘Tophy’, quien sueña con convetirse en todo un profesional de este deporte.