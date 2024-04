Elizabeth Gutiérrez y Kailey se reúnen con la novia de ‘Tophy’ para apoyarlo en su partido de béisbol

Elizabeth Gutiérrez ha reapareido días después de su primera aparición pública, tras su entrevista exclusiva con HOLA! donde confirmó su separación con el actor cubano William Levy, tras 20 años juntos y dos hijos en común. La actriz se ha dejado ver en un partido de béisbol de su hijo mayor, Christopher Alexander, quien se prepara para ser todo un profesional dentro del campo. A esta cita, ‘Ely’ acudió bien acompañada por su hija menor, Kailey, así como por la novia de ‘Tophy’, Ivy Puente.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez y sus hijos

A través de Instagram stories, Elizabeth dio un vistazo de ese plan familiar, en el que se dejó ver muy sonriente y con la mejor actitud para apoyar a su hijo mayor. ‘Ely’ tomó la selfie de las tres y junto a esta imagen escribió: “On our way to see u @christopherlevy love u!! @ivy.puente @kaileylevy19 you smile I smile (En camino a verte @christopherlevy te amo!! @ivy.puente @kaileylevy19 tú sonríes, yo sonrío)”.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez, con Kailey e Ivy Puente

Además de esta fotografía que deja ver la buena relación que made e hija tienen con Ivy, Elizabeth compartió una más en señal de apoyo para su hijo. “Mi vida”, escribió junto a una imagen de su hijo mayor con su uniforme de beisbolista. En cuanto a William Levy, este también compartió unas stories como muestra de apoyo hacia su hijo mayor, quien el mes pasado cumplió 18 años.

Los hijos de Elizabeth y William están creciendo y tomando sus decisiones de vida como es natural en esta etapa. ‘Tophy’ tiene una relación desde hace varios meses con una joven llamada Ivy Puente, con la que ‘Ely’ tiene una sana y cordial relación. De hecho, a su paso por Despierta América la actriz habló acerca de Ivy. “Ivana es una niña súper linda. (Es) mexicana, qué tal, una niña súper linda, súper querida…”, explicó la actriz en su visita al matutino de Univision.

©@christopherlevy



Christopher Levy y su novia Ivy Puente

En sus redes sociales, ‘Tophy’ se ha dejado ver feliz al lado de la joven, con la que ha vivido gratos momentos desde sus primeros días como novios. Incluso, Kailey se lleva muy bien con Ivy y hasta podría decirse que son cercanas y buenas amigas. En sus redes, la hermana menor de ‘Tophy’ ha compartido una que otra foto a su lado, demostrando que han cultivado una linda amistad. En cuanto a Kailey, se sabe que la jovencita de 14 años también está de novia. Recién publicó una imagen al lado de un joven llamado Anthony Lymann, con el que lleva una relación de cerca de dos meses. No cabe duda que para los jóvenes Levy el amor está en el aire!