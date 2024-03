Christopher Levy celebra su cumpleaños con una romántica dedicatoria de Ivy Puente

El amor es algo que no se puede ocultar y Christopher Levy lo sabe. El hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez está feliz y enamorado al lado de Ivy Puente, y le ha sido inevitable mostrarlo en sus redes sociales. Hoy sus seguidores han sido nuevamente testigos de las muestras de amor entre la pareja, pues al tratarse del cumpleaños número 18 del del joven beisbolista, su chica le ha dedicado una romántica felicitación que él no ha pasado por alto.

Christopher Levy ha derrochado amor en redes sociales.

Desde los primeros minutos de este 12 de marzo, Ivy tomó sus historias de Instagram para felicitar al apuesto cumpleañero. “Feliz cumpleaños. Que tengas un día increíble, lleno de amor y felicidad”, escribió la joven al inicio de su post, en el cual compartió además una hermosa postal junto a Christopher tomada en una escapada a la playa. En la imagen se les veía abrazados, mirándose profundamente y apunto de besarse.

“Gracias por todo lo que haces día a día, sigue siendo el hombre tan increíble que eres y que cumplas muchos más. Te amo”, agregó Ivy en su mensaje, en el cual etiquetó la cuenta de su novio.

Ivy comártió un romántijo mensaje dedicado a su novio.

No pasó mucho tiempo antes de que Christopher reaccionara a la dedicatoria de su novia y, como era de esperarse, no fue indiferente a sus palabras. “Te amo con absolutamente todo mi amor. Gracias por todo”, escribió al retomar la publicación de su novia en sus propias historias. Horas antes, ‘Tophy’ había compartido una divertida foto junto a Ivy, la cual también acompañó con un efusivo mensaje: “Te amo con todo”.

Christopher ha dejado ver lo feliz que es con Ivy.

Ivy ya se ha ganado a la familia de su novio

Aunque Christopher solía dedicar la mayoría de sus publicaciones en Instagram a su incipiente carrera en el béisbol y algunas postales familiares, de un tiempo a la fecha su relación con Ivy ha ido ganando lugar. Fue en octubre del año pasado cuando empezó a compartir foto junto a su novia, y desde entonces se ha vuelto cada vez más abierto sobre esta faceta de su vida.

Entre las reacciones a las publicaciones de ‘Tophy’ junto a su chica no han faltado las de Elizabeth Gutiérrez y Kailey Levy, la ‘suegra’ y ‘cuñada’ de Ivy. Tanto la actriz como su hija han dejado ver el gran cariño que le tienen a la novia de Christopher, y la buena relación que mantienen con ella. De hecho, hace unos días, cuando la adolescente celebró sus 14 años, recibió una felicitación de la pareja de su hermano mayor.

Ivy y su cuñada Kailey son buenas amigas.

La misma Elizabeth ha hablado en televisión sobre el noviazgo de su hijo y ha asegurado que existe una cercanía no solo con Ivy, sino también son su familia. “Ivana es una niña súper linda. (Es) mexicana, qué tal, una niña súper linda, súper querida”, comentó la actriz hace unas semanas en Despierta América (Univision), revelando a su vez el nombre real de la joven. En aquella ocasión, la intérprete descartó a su vez ser una mamá celosa. “Fíjate que no (soy celosa)”, dijo y reiteró el gran cariño que le tiene a Ivy, cuya familia es cercana a la suya. “Su familia es súper querida. Entonces no, para nada, no hay espacio para eso”, explicó.

