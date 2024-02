Ivy Puente enamora a Christopher Levy desde las playas mexicanas: ‘Mi preciosa’

Hace unos meses, el amor tocó a las puertas de la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, pero esta vez para alcanzar a uno de los integrantes más jóvenes: Christopher. El primogénito de la pareja fue flechado por una guapa joven llamada Ivy Puente, y juntos se han convertido en una linda pareja. ‘Toty’, como lo conoce su familia, ha mostrado abiertamente su amor a su novia en redes sociales, y en el reciente viaje que ella hizo a México no fue la excepción.

©@ivy-puente



Ivy viajó hace unos días a Tulum, en México.

Mientras Christopher se quedó en Miami, donde ha estado participando en varios partidos de béisbol, su novia hizo sus maletas para viajar algunas millas al sur y visitar uno de los más hermosos destinos turísticos más hermosos de México: Tulum. Desde el pasado 23 de enero, Ivy publicó algunas fotos de sus vacaciones en la llamada Riviera Maya.

La joven se dejó ver muy guapa con un top de bikini color azul y un pantalón blanco, provocando halagos de inmediato. Entre todos los mensajes, el que obviamente destacó fue el de Christopher. “Mi preciosa”, comentó el joven de 17 años. “Muahh❤️”, le respondió ella.

©@ivy-puente



La joven recibió lindas palabras de parte de su novio.

Unos días después, la joven publicó un carrete de fotos posando en bikini y escribió: “Tulum, te amo”. ‘Toty’ no tardó en reaccionar: “Te amo”, escribió, dejando ver lo enamorado que está de su chica.

Este 27 de febrero, Ivy hizo una nueva publicación y en ella no solo recibió otro ‘te amo’ de parte de Christopher, sino también un lindo mensaje de su ‘cuñada’ Kailey. “Te extraño”, escribió la adolescente, quien dentro de unos días celebrará su cumpleaños número 14. Anteriormente, Ivy y la hermana menor de ‘Toty’ han mostrado que son muy buenas amigas, por lo que no es de sorprender que estos días la esté echando de menos.

©@ivy.puente



Ivy recibió varios ‘likes’ de la madre de Christopher.

¿Qué piensa Elizabeth de su ‘nuera’?

Además de su novio y Kailey, Ivy obtuvo varios ‘me gusta’ de Elizabeth Gutiérrez en sus recientes publicaciones, lo que deja ver la buena relación ‘suegra-nuera’ que tienen. Hace unos días, en su visita al matutino Despierta América (Univision), la actriz de ascendencia mexicana habló por primera vez del noviazgo de Christopher.

“Ivana es una niña súper linda. (Es) mexicana, qué tal, una niña súper linda, súper querida”, comentó Elizabeth, revelando así el nombre real de la joven quien en redes sociales se hace llamar Ivy. A su vez, la también conductora descartó ser una mamá celosa. “Fíjate que no (soy celosa)”, dijo y reiteró el gran cariño que le tiene a Ivy, cuya familia es cercana a la suya. “Su familia es súper querida. Entonces no, para nada, no hay espacio para eso”, explicó.

©@christopherlevy



La joven pareja se ha dejado ver muy enamorada en redes sociales.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...