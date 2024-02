William Levy vuelve a sembrar las dudas, ¿problemas con Elizabeth Gutiérrez?

Meses atrás, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se mostraban como la pareja más unida, disfrutando de una relación de más de 20 años y enfocados en su familia, al lado de sus dos hijos, Christopher Alexander y Kailey Levy. Sin embargo, en los últimos días parece que la pareja estaría pasando por una encrucijada, o al menos se han dejado ver los recientes posts del actor de origen cubano en sus redes sociales. En Instagram stories, el actor de series como Montecristo ha estado compartiendo mensajes alusivos a la fe, los momentos difíciles y el apoyo incondicional. Las publicaciones han estado acompañadas con imágenes únicamente de sus hijos, lo que ha encendido las alarmas de que probablemente algo esté ocurriendo en su relación de pareja.

Así de felices lucían hace unos meses en un viaje exprés por España

En stories, el actor retomó una imagen de sus clubs de fans y en esta se leía lo siguiente: “Me quedo con las personas que no te sueltan en los momentos difíciles, que te animan, te aconsejan, te quieren y no te dejan caer”. En el post, se aprecian dos fotografías del actor; en una de ellas aparecen abrazando a su hijo mayor, mientras que en la otra, se deja ver con Kailey. La imagen por sí sola ha dado mucho de qué hablar, además de que luego de publicarla, el propio William la eliminó de sus redes.

Esta fue la publicación que encendió las alarmas

Horas antes de este lunes, Levy publicó una imagen más con unas palabras que dejaban ver su sentir acerca de la lealtad. “¿Sabes quién es tu gente? Los que te respetan tus limites, te valoran y te defienden. Los que se disgustan contigo de frente y a tus espaldas te protegen, los que no se van de tu lado cuando resbalas sino que te sostienen la mano mientras te levantas”.

William Levy y sus mensajes que han dado de qué hablar

Sin embargo, esas no serían las únicas publicaciones del actor que habrían causado preocupación entre sus seguidores. Hace dos días, previo a los posts anteriormente mencionados, en su feed en Instagram compartió un versículo de la Biblia, que daba a entener que estaría pasando por un complicado momento: “¡Toda mi fe puesta en ti mi señor, más que nunca! Isaiah 41:10”.

Los fans del actor no dejaron de comentar la publicación de William, expresándole sus mejores deseos para salir adelante de la situación en la que se encontrara, de la cual no ha dado mayores detalles. “Algo sucede”, “Lo que te aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios”, “Dios no nos abandona @willevy , en lo bueno y en lo difícil siempre está”, fueron solo algunos de los mensajes de sus seguidores.

La postura de ‘Ely’

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez compartió hace un par de días una fotografía en la que se deja ver muy sonriente sosteniendo un jarrón con flores. Junto a la foto, la actriz escirbió: “Bloom 🌸”, que en español quiere decir florecer. Los fans de ambos están consternados, pues desconocen si las publicaciones de ambos se refieren a su situación de pareja u otra circunstancia que los tenga al límite de sus emociones. Apenas en los primeros días del 2024 se habían mostrado como los más enamorados dando paso al nuevo año. A más de un mes de esto, pareciera algo sucede en el hogar de los Levy-Gutiérrez.

