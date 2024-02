William Levy y Elizabeth Gutiérrez, unidos por el amor a su hijo Christopher

Sin lugar a dudas, Christopher Levy se encuentra en un gran momento de su vida, y no solo en el terreno sentimental, sino también a nivel personal. Pleno en su relación amorosa con Ivy Puente, el jovencito de 17 años sigue cosechando logros deportivos, dando pasos firmes en su carrera como beisbolista. Sus padres, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, no podrían estar más felices y no pierden la oportunidad de expresar el gran amor y orgullo que sienten por él.

Christopher suele usar sus redes sociales para compartir su amor por el béisbol y mostrar a sus seguidores algunos vistazos de su vida en las canchas. Así lo hizo recientemente y además de mostrar algunas fotos en las que se le veía muy concentrado en el juego con bate en juego, publicó un breve mensaje con el que dejó ver su sentir al practicar este deporte. “Paz mental”, escribió. Aunque no reveló más detalles, se sabe que el pasado 7 de febrero hubo un partido entre dos diferentes series del equipo en el que juega el jovencito, American Heritage Patriots.

Los seguidores del joven beisbolista no tardaron en reaccionar, halagando sus cualidades como atleta. Pero entre todos los mensajes los que llamaron especialmente la atención fueron los sus seres más cercanos. “¡Mi campeón! Eres un ángel papi. Tienes el corazón más hermoso de este mundo. Sigamos creyendo”, comentó William.

Elizabeth hizo lo propio y también le dedicó unas palabras a su primogénito. “Estoy tan orgullosa de ti... Te amo con todo mi corazón, Dios te bendiga siempre”, escribió la guapa actriz de raíces mexicanas. Kailey, la hermana menor de Christopher, también comentó su publicación, refiriéndose a él por su cariñoso sobrenombre. “Te amo mi ‘Toty’”, expresó la adolescente de 13 años.

Tanto ella como el actor han inculcado a sus hijos la fe y el agradecimiento, y siempre han fomentado la unión familiar. Por eso, sin importar lo que pase y lo que se diga en el ámbito mediático, ellos permanecen juntos y apoyándose.

Christopher superó la adversidad para regresar al béisbol

En octubre del 2020 Christopher, de apenas 14 años, sufrió un accidente que lo mantuvo lejos de su gran pasión. El carrito de golf que manejaba y en el que iba con algunos amigos, volcó provocándole serias heridas en la rodilla izquierda. Esta situación no solo fue dura para el jovencito, sino también para su familia.

“Yo creo que fue más trauma para nosotros. Ver a nuestro hijo, sentir que no podíamos hacer nada por él. Queríamos hacer tanto y a la vez no podíamos hacer nada”, contó Elizabeth el año pasado en su programa Ojos de Mujer (E! Entertainment). Sin embargo, gracias a su fortaleza y al apoyo de su familia, Christopher pudo recuperarse por completo y regresar a las canchas, “Ver ahora que eso no lo detuvo... ¡es admirable! Es mi orgullo verlo correr, verlo sano”, agregaba la actriz.

