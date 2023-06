Elizabeth Gutiérrez recuerda entre lágrimas el peor momento de su vida como mamá

Elizabeth Gutiérrez y William Levy no ocultan lo orgullosos que están de sus hijos Christopher y Kailey, quienes en las últimas semanas han llevado grandes alegrías a la familia, como los triunfos de Tophy en el campo de béisbol, mismos que celebran todos en casa. Al verlo, Elizabeth no puede evitar recordar aquella ocasión en la que la vida de su primogénito estuvo en peligro y cómo afectó a la familia por completo, algo que aún la llena de lágrimas y le parte el corazón.

“Tú ves qué pasó y después ya lo ves jugando y dices: ‘¡Oh! Entonces no fue tan malo’. Pero lo que él paso emocionalmente, físicamente fue un trauma”, dijo sin poder contener el llanto en una charla para Ojos de Mujer.

Aunque Christopher les demostró a sus padres la fortaleza interna que posee, para Elizabeth y William ese accidente en un carrito de golf en octubre de 2020 fue bastante traumático. El joven tuvo que ser operado de emergencia y pasar otras cuatro veces más por el quirófano. La herida en su rodilla había cambiado por completo su rutina en casa y aquel chico soñador veía en riesgo su futuro como beisbolista si la rehabilitación no resultaba exitosa.

“Yo creo que fue más trauma para nosotros. Ver a nuestro hijo, sentir que no podíamos hacer nada por él. Queríamos hacer tanto y a la vez no podíamos hacer nada”, recalca Elizabeth sobre esa época de retos. Sin embargo, las cosas tomaron su propio curso y Christopher no sólo logró recuperarse, sino volver a tomar el bat y demostrar todo su talento en una carrera profesional que apenas empieza.

“Ver ahora que eso no lo detuvo... ¡es admirable! Es mi orgullo verlo correr, verlo sano”, asegura la orgullosa mamá, quien celebra cada euno de los triunfos de Chris y se encarga de compartirlos en las redes sociales. “No hay nada más en el mundo. Quiero ver a mis hijos hacer lo que les gusta y le doy gracias a Dios todos los días”, agrega aliviada de que las cosas salieron bien.

William Levy, igual de afectado que Elizabeth

Tal como la madre de sus hijos, el actor lleva ese recuerdo marcado en la mente con el temor más grande para su familia. En aquella fecha, William se encontraba en Colombia grabando Café con Aroma de Mujer, mientras en Weston, Florida, su hijo sufría un aparatoso accidente cuando manejaba un carro eléctrico e iba acompañado de unas amigas. Las chicas salieron volando mientras él quedó atrapado debajo del vehículo lastimándose una pierna.

“Fue un momento difícil, la verdad. Él estaba como uno de los mejores jugadores en Estados Unidos. De un momento de verlo jugar y pasar de eso al otro día, a cargarlo, llevarlo al baño y verlo en silla de ruedas fue un poco difícil”, declaró Levy a Suelta la Sopa.

La rehabilitación de Tophy parecía eterna para sus padres, quienes durante ocho meses lo apoyaron en todo para que lograra recuperarse. “Yo era el que lo cargaba. Su mamá también, pero estábamos ahí apoyándolo. Me tuve que ir y dejarlo. Fue un tanto difícil para mí”, contó en su visita a El Hormiguero el año pasado.

“En medio de la grabación estaba hablando con él, con lo que está pasando en el hospital y todo. Y de momento tienes que hace un switch y cambiar todo para concentrarte en la escena en la que tienes que llorar o reírte”, agregó sobre cómo fueron aquellos días.

