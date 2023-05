Elizabeth Gutiérrez, conmovida con los detalles de sus hijos por el Día de las Madres: ‘Su amor es mi motivación’

Puede que los hijos de Elizabeth Gutiérrez y William Levy ya sean todos unos adolescentes, pero siempre serán los consentidos de mamá. ‘Ely’ se ha volcado por completo en la educación y desarrollo de sus hijos, Christopher Alexander y Kailey, por lo que los chicos le rindieron unos emotivos homenajes con motivo del Día de las Madres. Además de esto, Christopher Alexander, el mayor de ellos, le obsequió un ramo de rosas blancas. Sin duda, fue un gran día para la actriz y presentadora, quien no podría estar más orgullosa de los muchachos que ha criado.

©@gutierrezelizabeth_



Elizabeth Gutiérrez, William Levy y sus hijos, Christopher y Kailey

En su cuenta de Instagram, Kailey, de 13 años, le dedicó unas bellas palabras acompañadas por una foto en la que aparecen juntas. La adolescente, quien tiene más de 792 mil seguidores, le escribió lo siguiente: “Feliz día de la madre mamá... ¡Gracias por estar siempre a mi lado y enseñarme a ser la persona que soy hoy! ¡No puedo imaginar un mundo sin ti, gracias por todo lo que haces por mí y mi hermano te amo hasta los cocos azules!”.

A este bonito post, Elizabeth, quien actualmente se desempeña como presentadora del show Ojos de Mujer (E!), contestó: “Amo mi niña hermosa”. Incluso, ‘Ely’ replicó el gesto de su hija en sus stories.

Por su parte, Christopher Alexander, el mayor de los hijos que comparte con el actor William Levy, también tuvo unas palabras para su mamá. El joven de 17 años, quien se está forjando una sólida carrera en el mundo del béisbol, publicó una fotografía del baúl de los recuerdos, en la que aparece al lado de su mamá, cuando este era tan solo un niño. “Feliz día de la madre a la mejor!! Te amo con todo mi corazón por siempre y para siempre”.

A las palabras de su hijo, Elizabeth reaccionó de la siguiente manera: “Love u my boy!! Forever and ever! (Te amo mi niño, por siempre y para siempre). Al igual que hizo con la felicitación de Kailey, ‘Ely’ compartió el post de ‘Tophy’ en sus historias de Instagram. ‘Tophy’ no solo tuvo un lindo detalle en las redes con su mamá, sino que le regaló unas rosas blancas, las cuales ‘Ely’ presumió en sus redes. “Gracias por mis flores, mi amor”, escribió la actriz sobre una imagen en la que etiquetó a su hijo.

©@gutierrezelizabeth_



El detalle de ‘Tophy’ con su mamá

Celebra el hecho de ser mamá

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez usó sus redes para expresar su gratitud por el hecho de haberse convertido en madre. La pareja de William Levy dedicó un post a sus hijos, asegurando que son la razon por la que todos los días se levanta todos los días para salir adelante. ‘Ely’ publicó un video con fotos de sus hijos, en las que aparecen en diferentes etapas de sus vidas.

©Hola



Elizabeth Gutiérrez con sus hijos

“La razón por la que me despierto todos los días... ¡Son ustedes dos! Me dan fuerza cuando no tengo ninguna. Su amor es mi motivación... Gracias por darme el mejor regalo de todos.. ser su madre... a través de los buenos y los malos momentos estaré a su lado. ¡¡Los quiero mis bebés!!

