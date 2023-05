Enrique Iglesias revela que se recupera de una neumonía: ‘Me han aconsejado reposo absoluto’

En sus más de 25 años de exitosa trayectoria musical, Enrique Iglesias ha logrado crear una relación muy estrecha con sus fans, quienes lo han apoyado fielmente a cada paso en su carrera. Es por eso que el cantante español siempre ha querido ser trasparente por ellos y compartir tantos las buenas noticias como las no tan buenas. Ese fue el caso el pasado fin de semana, cuando el intérprete anunció con tristeza la cancelación de un esperado concierto debido a su diagnóstico de neumonía.

©GettyImages



Erique cuenta con una gran comunidad de fans

La mañana del sábado 13 de mayo, Enrique dio a conocer que no se presentaría en el Festival Tecate Emblema, en la Ciudad de México, donde era uno de los headliners más importantes del cartel. Esta noticia desanimó mucho a sus fans mexicanos, quienes estaban ansiosos por verlo sobre el escenario.

El intérprete de temas como Cuando Me Enamoro reveló en sus redes sociales la razón de esta difícil decisión: el consejo de sus médicos. “Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México de esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión”, escribió el cantante en sus redes sociales.

©GettyImages



Será en el futuro que Enrique se reencuentre con sus fans mexicanos

“Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, agregó en su mensaje.

Ante la desilusión que provocó la cancelación de Enrique en dicho festival, los organizadores ofrecieron distintas alternativas para quienes adquirieron boletos para su concierto. “Tanto Enrique como los que organizamos el festival, confiamos en la comprensión de los fans ante esta inesperada situación”, expresaron en un comunicado.

El reciente festejo de Enrique

Este bache en la salud del ídolo español ocurre días después de que celebrara su cumpleaños número 48. Esta fecha no pasó desapercibida para su pareja, Anna Kournikova, quien no dudó en tomar su cuenta de Instagram para dedicarle un lindo mensaje. “¡Feliz cumpleaños al padre más increíble! ¡¡¡Te súper amamos!!!”, escribió la extenista rusa.

Junto a su felicitación, Anna compartió además una linda postal familiar en la que se veía al entonces cumpleañero rodeado de sus más grandes amores, sus hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, nacidos en 2017 y la pequeña Mary, quien vino al mundo en enero de 2020.

©@annakournikova



Anna felicitó a Enrique con la postal familiar más linda

