William Levy se confiesa pleno como padre: ‘Tengo unos hijos hermosos que me quieren...’

Gracias a su talento, dedicación y también a su innegable atractivo, William Levy es uno el de los galanes latinos más famosos. Pero aunque el éxito en su carrera es muy importante para él, nada se compara con la plenitud que siente al ver a sus hijos felices y cumpliendo sus sueños. El intérprete de origen cubano ha hablado sobre el balance entre estos dos aspectos tan importantes en su vida, y se ha confesado afortunado por tener a sus amados Christopher y Kailey, fruto de su relación con Elizabeth Gutiérrez.

©@kaileylevy19



William y Elizabeth tienen una familia feliz

William se encuentra cosechando el éxito de los largos meses que estuvo en España lejos de su familia grabando Montecristo, una serie de ViX que reinventa el clásico de Alejandro Dumas. “Estoy muy bien y saludable”, dijo en entrevista con la revista mexicana CARAS al hablar de cómo se siente en este momento.

Al ahondar en el terreno personal, el actor aseguró sentirse feliz en su faceta de padre. “Me siento contento porque tengo unos hijos hermosos que me quieren tanto como yo los quiero a ellos”. comentó. “También, me siento muy bendecido porque tengo una carrera que amo, un público que me apoya desde que empecé y ahora, con un proyecto que siempre quise hacer. No tengo ninguna queja”, expresó.

©GettyImages



William se encuentra pleno en todos los aspectos

El actor habló hace poco sobre cómo vive la adolescencia de sus hijos, pues aunque para el siempre serán sus pequeños, lo ciertos es que Christopher y Kailey ya han crecido. “Es muy difícil, muy difícil, la verdad. Esta es la época donde se ponen difíciles y yo creo que, en vez de enseñarles, uno aprende más de ellos”, aseguró en entrevista con Mamás Latinas.

Las lecciones que les ha dado a sus hijos sobre el amor

A mediados del mes pasado, durante una entrevista con Myrka Dellanos para La Mesa Caliente (Telemundo) a propósito de su nuevo proyecto, William habló de sus hijos. “Yo asocio mucho lo que me pasa en los personajes con mi vida, me imagino si mi hijo estuviera pasando por esta situación, que ni Dios lo quiera”, comentó referente a la trama en la que una madre sufría el secuestro de su hijo. “Tengo mis hijos que adoro con toda mi vida”, comentó.

©@kaileylevy19



Kailey y Christopher sin el mayor orgullo de sus padres

William reveló entonces que ha compartido con Kailey, de 13 años, y Christopher, de 17, algunos consejos relacionados al amor. “Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir. Porque el amor es sacrificio, el amor duele”, contó.

“No me acuerdo exactamente dónde lo escuché, pero escuché algo que decía: ‘Entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti, elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama”, reflexionó.