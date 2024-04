Eduardo Videgaray revela por qué no ha tenido hijos con Sofía Rivera Torres

Orgullosos de su historia de amor, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres viven esta etapa de su matrimonio enteramente ilusionados. Si en lo profesional ambos se encuentran motivados por sus respectivos proyectos profesionales, en lo personal también tienen claro lo que desean; poder tener hijos y agrandar su familia, situación que por ahora no ha sido posible por razones muy específicas, según ha confirmado el presentador de televisión en una reciente entrevista en la que habló de varios aspectos de su entorno personal.

©@sofiariveratorres



Eduardo Videgaray expresó su ferviente deseo por ser papá.

¿Por qué Eduardo no ha tenido hijos con Sofía?

Para Eduardo, la paternidad es una faceta en la que ha logrado desenvolverse gracias a su debut como papá de Andrea, de 16 años, a quien tuvo de su relación pasada con la fallecida Mónica Abín. Por tal motivo, tener hijos es algo que lo entusiasma, según ha revelado en una charla concedida a Shanik Berman, a quien además confesó su ferviente deseo por volver a vivir esa experiencia. “El tiempo pasa y yo no me estoy haciendo más joven para nada, a mí me urge, todos los días…”, dijo.

Al ahondar en sus palabras, Eduardo fue puntual al hablar de la principal razón por la que él y Sofía no han podido cumplir ese sueño, dispuestos a llevarlo a cabo en cuanto eso sea posible. “Después de que nos casamos, el año pasado en marzo, (dijimos): ‘Vamos a lo que sigue’, y le ofrecen una telenovela, la dejó pasar, les dijo que no. Llegamos a la luna de miel, porque planeábamos ya tener el hijo, ya rápido, y en la luna de miel le hablan de Televisa: ‘Te queremos para La Casa de los Famosos’, sale de La Casa de los Famosos y la buscan para esta otra telenovela…”, explicó el comunicador, echando mano de su sentido del humor para hacer énfasis en su principal preocupación. “Entonces yo estoy así, esperando… Está entre nuestros planes en un futuro ya muy cercano. Porque de por sí ya voy a ser abuelo de mis hijos, no quiero ser bisabuelo…”.

©@sofiariveratorres



Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray se mantienen enfocados en su vida profesional.

¿Qué ha dicho Sofía sobre ser mamá?

Anteriormente, Sofía se ha referido a la posibilidad de ser mamá, siendo muy sincera sobre este aspecto que también la entusiasma. “Sí, sin duda, tenemos muchas ganas, yo de ser mamá por primera vez y Eduardo de volver a ser papá nuevamente, tenemos muchas ganas”, dijo la presentadora en una charla con sus seguidores. “La verdad todavía tengo algunas cositas que quiero hacer, metas, cosas que quiero lograr en el aspecto profesional antes de tomar ese paso tan grande en mi vida personal. Creo que yo soy una mujer que considera que la vida profesional es súper importante y no me voy a sentir realizada hasta que no cumpla ciertas cosas que quiero hacer”, agregó.

©@sofiariveratorres



Sofía y Eduardo viven ilusionados por sus planes a futuro.

La relación de Sofía Rivera y Andrea, la hija de Eduardo

A pesar de no tener hijos en común con Sofía, Eduardo se encuentra feliz de la gran relación que su guapa esposa ha logrado construir con su hija Andrea. De hecho, reconoce que su primogénita de alguna manera decretó la llegada de una persona especial como lo es Sofía. “Andrea fue hija única y yo siempre le preguntaba que si le gustaría tener hermanitos y me decía: ‘Quiero una hermana grande’, y la vida se la dio. Tiene un papel muy extraño pero lo ha hecho maravillosamente bien Sofía, y se han entendido, vivimos los tres juntos…”, confesó en otro momento de la conversación con Shanik.