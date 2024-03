Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray celebran el primer aniversario de su boda religiosa

A lo largo de su relación, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray han atravesado por varias etapas y experiencias que los han llevado a consolidarse como pareja y como familia. Es por eso que al celebrar su primer aniversario de su boda religiosa, la hermosa actriz no ha dudado en resaltar el gran amor que tiene por el presentador, así como la complicidad que existe entre ellos, la cual han logrado construir a base de la comunicación, confianza y del deseo de seguir escribiendo juntos nuevos capítulos a su historia de amor, la cual inició también hace cinco años atrás.

©@sofiariveratorres



Eduardo y Sofía se casaron por el civil 2020

Así lo compartió la actriz de la telenovela Tu Vida Es Mi Vida en una publicación que hizo en su feed de Instagram, en la que con total emoción recordó el día en el que tras una larga espera de tres años, finalmente pudieron sellar su amor frente al altar y recibir la bendición que tanto esperaban. “Hace cinco años hoy, Eduardo y yo tuvimos nuestro primer date y primer beso. Hace un año, mañana, celebramos el día más fregón que he vivido”, expresó la también presentadora en su post, el cual acompañó de una serie de fotografías profesionales del día de su boda religiosa, en la cual la pudimos ver vestida de blanco y muy enamorada de su esposo.

Como era de esperarse, el presentador del programa ¡Qué Importa! no tardó en reaccionar a la publicación de la artista, por lo que en la sección de comentarios dejó en claro lo que ese día significó para él y lo que su amada Sofía representa en su vida. “El mejor día, la mejor boda y ¡la mejor esposa del mundo!”, expresó el conductor emocionado.

©@eduardovidegaray



La pareja celebró su boda religiosa en octubre del año pasado

La confesión de Sofía sobre su relación con Eduardo

En una sincera charla que Sofía Rivera Torres sostuvo con HOLA.com México, el año pasado, la presentadora se sinceró respecto a la forma en la que su relación con Eduardo se ha transformado a lo largo de los años. “Eduardo y yo hemos sido muy abiertos de que el inicio de nuestra relación fue medio turbulenta, porque nadie se imaginaba que esto podía ser una realidad, ni siquiera nosotros, por mil motivos: por la diferencia de edad, por su situación de vida, porque estábamos en lugares completamente distintos en cuanto a nuestras edades, profesionalmente, personalmente, pero de pronto la vida te va poniendo en tu camino lo que necesitas y a quien necesitas, y ya si tú decides apostar por eso te toca tomar esa decisión a ti y apostar por construir eso que siempre has soñado”, compartió en aquella ocasión.

“Entonces, yo creo sinceramente, porque lo hemos platicado, que si hubiéramos tomado decisiones distintas, quizá no hubiéramos tenido tantas oportunidades desde tan temprano en nuestra relación, para luchar el uno por el otro. Y el haber tomado decisiones que me lastimaron a mí, que lo lastimaron a él, en algún momento de la relación, nos permite no tomarlas ahora que estamos juntos, porque ya aprendimos nuestra lección, que también es algo muy importante”, agregó.