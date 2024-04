Arturo Carmona habla del próximo reencuentro que tendrá con su ex, Aracely Arámbula

Hace algunos años, Arturo Carmona y Aracely Arámbula vivieron su propia historia de amor. Y aunque fueron muy discretos, lo cierto es que ese romance es recordado con cierta nostalgia por todos su seguidores. Es por eso que ahora que se ha confirmado el regreso de la obra de teatro Perfume de Gardenia, la emoción se ha apoderado de todos ellos pues a la vez se ha informado que los protagonistas de la historia serán Arturo y Aracely, lo que indica que serán pareja de nuevo, pero en la ficción. Algo de lo que el guapo actor habló en una reciente entrevista, en la que se refirió al próximo reencuentro que tendrá con la hermosa actriz.

©GettyImages



Arturo Carmona se sinceró sobre su relación con Aracely Arámbula

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, que Carmona reveló que su protagónico y el de Aracely ya están confirmados y que están próximos a iniciar los ensayos, por lo que su reencuentro podría darse en muy poco tiempo. “Ya es un hecho (que Aracely Arámbula estará), nada más estamos esperando. Ya tenemos prácticamente nuestro itinerario de ensayos, pero a veces es impredecible el estreno, ya vamos a ensayar muy pronto, yo creo en unos dos meses”, mencionó el artista emocionado.

Em ese mismo sentido, el actor fue cuestionado sobre si es que ha tenido tiempo de platicar con Aracely respecto a este reencuentro, luego de que hace 13 años fueron pareja, algo de lo que habló con total sinceridad. “No, no lo hemos platicado porque somos compañeros y somos la base de esta obra y no, no hay absolutamente nada malo. Somos profesionales ante todo”, sentenció.

©@aracelyarambula



La actriz retomará su papel de ‘Gardenia’

Finalmente, al ser cuestionada por el trabajo de su compañera y el hecho de que retomará el personaje de Gardenia, Arturo Carmona no tuvo más que buenas palabras: “Aracely es ‘Gardenia’, es un personaje que Aracely hizo propio y a pesar de que estuvieron otras ‘Gardenias’ después de Aracely, sin menospreciar a nadie, creo que Aracely fue la adecuada para ese personaje porque lo hizo propio”, concluyó.

Así inició su romance

Fue en 2011 cuando Arturo Carmona y Aracely Arámbula comenzaron su relación. De hecho, en aquel entonces decidieron mantenerlo bajo completa discreción y aunque nunca admitieron ser novios, los rumores siempre los rodearon. Sin embargo, en 2021, el exfutbolista finalmente confirmó lo que todos daban por hecho: “Sí, fuimos pareja, fuimos novios. Hacemos ‘Perfume de Gardenia’, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir. Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre y nos veíamos muy seguido, prácticamente todos los días”, compartió Carmona en una entrevista con Fernando Lozano.