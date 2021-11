Ex de Aracely Arámbula hace fuertes declaraciones sobre la actriz y sus hijos

Hay detalles de su vida que Aracely Arámbula prefiere mantener en privado, en especial cuando se trata de sus romances y el día a día de sus hijos Miguel y Daniel, ambos fruto de su relación con Luis Miguel. Sin embargo, fue Arturo Carmona, uno de sus ex, quien reveló los detalles de su relación y cómo incluso convivió con los hijos de la actriz, asegurando que él fue una figura paterna para los menores.

©@arturo.carmona



Arturo Carmona habló de su relación con Aracely Arámbula

Fue en 2011 cuando los caminos de Aracely y Arturo se cruzaron gracias a la obra Perfume de Gardenia, una convivencia laboral que se convirtió en una relación amorosa. “Sí, fuimos pareja, fuimos novios. Hacemos ‘Perfume de Gardenia’, yo soy el villano de la historia, convivimos y mucho. Empezamos a convivir“, reveló en una charla con Fernando Lozano.

Carmona incluso recordó cómo fue que formalizaron su relación: “Nos hicimos novios en Sonora precisamente, de gira, en una cena en la que estaba Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez, muy padre”. Sin embargo, el noviazgo se mantenía en lo más privado.

Arturo llegó a creer que era cierto el supuesto contrato que Aracely tiene con Luis Miguel en el que le impide volver a tener una relación. “Se decía que tenía prohibido tener una relación con alguien, que estaba firmado por contrato, que era totalmente falso, pero al final me entró la duda porque nunca lo hicimos público, todo el mundo lo sabía, pero nunca dijimos ‘Sí’. De la puerta para allá somos una cosa y de la puerta para acá ni nos conocemos”, reveló.

Las confesiones sobre los hijos de Aracely y Luis Miguel

La pareja duró más de un año junta, según las declaraciones de Carmona. Y su convivencia diaria lo hizo tener una relación “bonita” con los niños. Sin embargo, la privacidad y otros detalles no le gustaron y terminaron por distanciarlo de La Chule. En especial el que Luis Miguel fuera a visitar a sus hijos y se quedara en casa con ella.

©@aracelyarambula



La acriz es muy reservada en cuanto a la vida de sus hijos

“Yo le aplaudía que ella provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo, no me latía. Yo lo que hice en su momento, sin tener la parte económica que él tiene, es ir a dónde mi hija estaba y quedarme en un hotel, no quedarme en la misma casa”, expresó.

“Dije: ‘estoy cansado, qué estoy haciendo ahí, qué necesidad tengo de estar aguantando. Me encanta, estoy enamorado de su familia’. Los niños y yo tuvimos un vínculo muy bonito, convivíamos, me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo y yo con ganas de tener más hijos”.

Una historia que no pudo continuar

Aunque Aracely Arámbula jamás confirmó que salía con él, Arturo Carmona aseguró que fue una relación que dejó restos y la puerta abierta a un nuevo comienzo, aunque no fue como lo esperaba. “Hubo un intento de regreso, pero dije ‘yo ya no, me estoy lastimando’“, recordó.