Tía abuela de Luis Miguel revela cómo fueron los últimos días de Marcela Basteri

Dentro del marco del estreno de la última temporada de Luis Miguel, la serie, que se estrenará este jueves 28 en Netflix, siguen saliendo a la luz detalles sobre la intrincada vida del cantante mexicano. Uno de esos temas que más atrapa a los televidentes y fans de “El sol de México” es el que tiene relación con su madre, Marcela Basteri. En ese sentido, Adua Basteri, tía abuela del intérprete de “Cuando calienta el sol”, narró cómo fue su último encuentro con su sobrina.

La tía abuela de Luis Miguel recordó el último contacto que tuvo con Marcela Basteri a 35 años de su misteriosa desaparición

En una entrevista que concedió al programa Ventaneando (Azteca), la tía abuela de Luis Miguel recordó el último contacto que tuvo con Marcela Basteri a 35 años de su misteriosa desaparición, la cual sigue siendo hasta el presente un completo misterio.

“Vino a Italia para visitar a su padre y encontrarse con su familia. No le preguntamos nada porque dijo que se llevaba bien con su marido y que todo estaba bien”. La madre de “Luismi” iba acompañada de su hijo menor, Sergio, mientras que Alejandro, el segundo de sus crios, estaba con sus abuelos paternos en España.

“Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Luisito, para Micky. Porque de lo contrario no podría cantar. Sin embargo, el manager me llamó y me dijo tía Adua no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad”, señaló Adua desde Massa, Italia.

Luego de un mes y al no tener noticias de ella, su familia se preocupó y le perdieron el rastro. Adua aseguró que de haber sabido de la mala relación que mantenía con Luisito Rey no la hubiera dejado partir.

siguen saliendo a la luz detalles sobre la intrincada vida familiar del cantante mexicano

Sin embargo, la tía abuela del cantante llegó a tener una última conversación telefónica con Marcela y escuchó que Luisito Rey estaba junto a su sobrina en la residencia de Las Matas, lugar en el que se dice que perdió la vida.

“Me dijo: ‘Tía que me voy a Chile’. Escuché a Luisito que dijo: ‘Ale, tráeme la maleta’, que estaba cargando el coche [...] no me ha vuelto a llamar”, dijo.

Del mismo modo, el familiar de los Basteri confirmó que Marcela tenía planes de mudarse a Italia para estar cerca de los suyos e incluso hablaron de un tema monetario con respecto a una cuenta que Marcela tenía en Suiza.