Arturo Carmona envía sus condolencias a Aracely Arámbula: ‘Sabe que cuenta con mi apoyo’

En las últimas semanas han sido varios los famosos que han enviado públicamente sus condolencias a Aracely Arámbula por el sensible fallecimiento de su mamá, doña Socorro Jaques. Sobre este tema, este fin de semana, Arturo Carmona reaccionó en entrevista con el programa Ventaneando (TV Azteca) donde recordó con mucho respeto a la mamá de la actriz a quien conoció de cerca durante el tiempo en el que sostuvo una relación con Aracely. Conmovido por la noticia, Arturo reconoció que, en cuando se entró, se puso en contacto con Arámbula para darle el pésame y expresarle su apoyo incondicional.

©GettyImages



El actor reccionó al sensible fallecimiento de doña Socorro Jaques, mamá de su ex pareja, Aracely Arámbula

Su apoyo a la familia

A pesar de que la relación entre Arturo Carmona y Aracely Arámbula terminó, el cariño entre ellos continúa y el actor quiso hacerse presente en estos momentos tan difíciles que atraviesa la familia: “Sí, le escribí, obviamente con mucho respeto le envié unas palabras de apoyo, sí me respondió”, contó el regiomontano durante una entrevista para el programa comandado por Pati Chapoy a su salida del concierto de la cantante María José, el pasado fin de semana en Monterrey. El actor reconoció que sabe que es una situación complicada para los seres queridos de Aracely: “Es un momento muy fuerte, triste para toda la familia, sabe que cuenta con mi apoyo y espero que llegue pronto la conciliación”.

Carmona también envió su cariño y apoyo al hermano de Aracely, a quien también aprecia mucho: “A Leonardo, que le digo a cariño mi compadre, los dos al final saben que cuentan con mi apoyo”. Aunque el actor no quiso revelar el contenido del mensaje que el envió a Aracely, ni cómo le respondió, sabe que la actriz está atravesando por un momento muy duro en su vida, por el amor que siempre les profesó a sus padres: “Debe estar triste, ella adora a su familia, adoraba a su mamá, adoraba a su papá y es un dolor que es difícil de descifrar o compartir algo que no me toca a mí hacerlo”.

©GettyImages



El actor reveló que ya se comunicó con la actriz para expresarle su apoyo incondicional

El especial recuerdo de doña Socorro

El actor también habló de la personalidad de doña Socorro a quien recordará siempre con mucho cariño: “Era una señora muy amable, muy dulce, cálida, amorosa de sus hijos, de sus nietos y una señora muy sencilla, siempre con gran humildad recibía a toda su familia. Tengo muchas anécdotas bonitas que me las quedo”. Sobre cómo recuerda a la mamá de Aracely en su papel de abuela de Daniel y Miguel, los hijos de la actriz, dijo: “Encantadora, adoraba a sus nietos, una señora orgullosa de sus nietos, de sus hijos”.

©@Aracelyarambula



En la imagen, la actriz y sus padres en la Basílica de Guadalupe

El adiós al papá de la actriz

Por último, Arturo fue cuestionado sobre si cree que el fallecimiento de don Manuel Arámbula, en junio del 2022, puedo haber afectado a doña Socorro. Siempre respetuoso de la privacidad de la familia de su ex pareja, comentó: “No me atrevo a decir, porque no estuve en los últimos momentos, pero creo que cuando se nos va un ser querido, nos afecta mucho y más si es tu compañero de vida”, detalló el actor quien a pesar de la ruptura con Aracely le sigue guardando un gran cariño y respeto a ella y al resto de su familia.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.