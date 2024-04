Paola Rojas revela cómo se encuentra de salud tras ser diagnósticada con una bacteria

Hace unos días, Paola Rojas tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que tras haber presentado algunos síntomo parecidos a los del Covid-19 o influenza, finalmente dio positivo a estreptococo. Desde entonces, la intérprete se ha mantenido en casa y en recuperación, a la espera de su alta y de su mejoría. Algo de lo que habló en un live que hizo a través de su perfil de Instagram, en el que habló de cómo se encuentra tras varios días de tratamiento y repos, y de cómo ha hecho frente a sus días de enfermedad.

Paola Rojas habló de su estado de salud

Con la sinceridad que suele caracterizarla, la periodista habló de su estado de salud, mostrándose con una actitud sumamente positiva y visiblemente recuperada. “Me desperté y me di cuenta de que ya me sentía mejor, que ya me dolía menos la cabeza, que me dolía menos el cuerpo, me sentía mejor. Empecé el día muy contenta porque ya estoy notando mejoría con el tratamiento, qué bendición”, compartió.

Paola admitió que aunque en cierto momento de su enfermedad se sintió un tanto bajoneada, se dio cuenta que quejarse de la situación era inútil, por lo que de inmediato cambió de actitud. “Todo lo que he tenido que cancelar por culpa de esta enfermedad. Hacía cuentas y decía ‘Ya me salió carísimo enfermarme’, me perdí el fiestón de unos vecinos, me perdí el concierto de Madonna, ahí fue dónde me atoré mucho en las quejas y, de pronto, me di cuenta que qué horror, qué incómodo es estar cerca de una señora que se queja, me dieron ganas de alejarme de esta persona”, expresó.

La periodista ha compartido los detalles de su recuperación

Y agregó: “Me di la orden de poner la atención en todo lo que sí tengo y sí me hace sonreír… Ya cuando empecé a enlistar las cosas que me hacen sonreír y a agradecer, incluso, las bendiciones que me ha traído este breve confinamiento, cambió todo… Sentí el cambio de energía de inmediato”, compartió la presentadora del programa Netas Divinas.

¿Cuáles fueron los síntomas que presentó Paola?

Con el objetivo de ayudar a la población a detectar esta bacteria, Paola hizo hincapié en los síntomas que ella presentó: “Mucho cansancio, debilidad, dolor de cuerpo, dolor de garganta, garganta irritada, diarrea, vomito”. La periodista reconoció que después de días de sentirse muy mal, comenzó a alarmarse al no mostrar mejoría: “Todos los anteriores (síntomas) los he tenido, yo decía: ‘No puede ser, cada día me siento peor’”. Reconoció que la debilidad era muy parecida a al Covid: “Esta sensación de letargo, de dolor, de debilidad”, reconoció.