Paola Rojas da detalles de la bacteria que contrajo: ‘Ya por lo menos sé lo que es’

Con el ánimo de informar a sus seguidores sobre una bacteria que no está en el radar de muchos y que se podría estar confundiendo con alguna otra enfermedad, Paola Rojas compartió en redes su testimonio. Después de días en casa con síntomas que habían sido diagnosticados como de una faringitis, la periodista realizó un live en Instagram para contar que dio positivo a Estreptococo, un organismo que provoca signos parecidos al Covid o la Influenza. Fue el pediatra de sus hijos quien le recomendó hacerse la prueba, luego de varios días de lidiar con malestares sin un tratamiento adecuado.

El diagnótico equivocado

La conductora de Netas Divinas recordó un poco de su travesía que pasó para llegar al diagnóstico correcto: “Espero que les sea de mucha utilidad. Fíjense que estoy enferma, nada grave, no se preocupen, pero ya llevo varios días sintiéndome mal, el jueves empecé con mucho malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, pensé tengo Covid, me hice la prueba, salió negativa (…) Tuve que seguir funcionando, pero honestamente seguía con malestar que se fue incrementando, dolor de cuerpo, mucho dolor en las articulaciones, en las rodillas, ahorita ya hasta en los dedos, pero no me dio fiebre, fui al médico, me revisó y el diagnostico fue faringitis”, narró.

En medio de su tratamiento para la faringitis, Paola Rojas llevó a sus hijos al pediatra donde el médico la orientó y fue quien dio con su diagnóstico: “Además de preguntarme si ya me había hecho pruebas de Covid y de Influencia, me dijo: ‘¿Ya hiciste prueba de Estreptococo?’, y me mandó a hacer las tres pruebas. Estreptococo, positiva”, reveló. Ahora que sabe qué es lo que tiene, dijo: “Es esta bacteria espantosa, en realidad no es grave, pero sin diagnóstico, no había recibido el tratamiento, apenas voy a empezar con el antibiótico para el Estreptococo y se los cuento para que lo tengan en su radar”.

El tratamiento

Gracias a la experiencia del pediatra que sabe qué virus y bacterias están atacando a la población, Paola recibió el diagnóstico correcto y está lista para comenzar la mejoría: “Me dice el doctor que hay muchos casos y no está en el radar de todos, podría ser eso y que no le atinas, son síntomas muy similares a los del Covid, para que lo tomen en cuenta. Se trata con antibiótico, tienen que consultar a su médico”, explicó. La periodista confió en su evolución: “Ya por lo menos sé lo que es y espero pronto estar mucho mejor, toca ser cuidadoso, se contagia con la saliva”.

Los síntomas del Estreptococo

Con el objetivo de ayudar a la población a detectar esta bacteria, Paola hizo hincapié en los síntomas que ella presentó: “Mucho cansancio, debilidad, dolor de cuerpo, dolor de garganta, garganta irritada, diarrea, vomito”. La periodista reconoció que después de días de sentirse muy mal, comenzó a alarmarse al no mostrar mejoría: “Todos los anteriores (síntomas) los he tenido, yo decía: ‘No puede ser, cada día me siento peor’”. Reconoció que la debilidad era muy parecida a al Covid: “Esta sensación de letargo, de dolor, de debilidad”, reconoció.