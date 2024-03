Desde el hospital, Consuelo Duval revela que fue intervenida de emergencia

Cercana como suele ser con su público, Consuelo Duval dio a conocer que debió ser hospitalizada de emergencia a raíz de una situación de salud que pudo haberse complicado. La comediante y también conductora del programa Netas Divinas, envió un mensaje para poner al tanto a sus fans de lo ocurrido, dejando ver los buenos ánimos con los que asume esta situación tras ponerse a salvo gracias a la intervención oportuna de sus médicos. Sincera como suele ser al abordar aspectos de entorno personal, dio detalles de lo sucedido a través de sus redes sociales, espacio en el que ha conformado una comunidad de más de 5 millones de seguidores.

Consuelo Duval reveló la razón por la que fue hospitalizada de emergencia.

¿Qué le pasó a Consuelo Duval?

La intérprete rompió el silencio sobre su situación de salud, dejándose ver visiblemente tranquila durante la grabación que compartió el fin de semana y la cual ha logrado viralizarse. “Ya me curé, sí, me quitaron la vesícula, si estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba...”, reveló la actriz en su clip, en el cual aparece desde la camilla del hospital. De esta manera, Consuelo pone fin a la incertidumbre, reiterando su compromiso por ser directa con sus fans siempre que eso sea necesario.

Al ahondar en sus palabras, Consuelo además contó cómo se encuentra en este momento, en el que asume todo de manera muy positiva. “Me siento muy bien, un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiqueona, pero (bien)...”, dijo en la grabación de apenas unos segundos. En ese clip, la intérprete también agradeció a sus médicos por actuar con toda prontitud, pues eso le ha permitido encontrarse mejor. Cabe destacar que son instantes de gran estabilidad para la intérprete, pues a pesar de lo sucedido se encuentra muy motivada por el estreno de su reciente película titulada Canta y No Llores, en la cual participa y que fue grabada en República Dominicana.

La actriz y comediante agradeció a sus médicos por ponerla a salvo.

Los complicados meses de Consuelo Duval

A pesar de que en lo familiar y profesional todo marcha por buen rumbo, Consuelo ha tenido que hacer frente a una situación emocional complicada a raíz de que, en diciembre pasado, fue víctima de un robo en su casa. Aunque por fortuna todo se encuentra en orden y los responsables pudieron ser detenidos, la intérprete ha confesado lo duro que fue para ella asimilar lo ocurrido, pues tanto su confianza como su tranquilidad fueron trastocadas. “Me movió el alma que fuera mi casa lastimada. Era mi hogar, era mi refugio, se me rompió algo en el alma. No puedo superarlo, de repente me dan así de la nada ataques de miedo y tiemblo. Veo mi cuarto y digo: ‘Ya no quiero estar aquí’… siento que todo lo que tocó me lo lastimó… Me siento rara, me sentí muy vulnerable, cada día me siento más fuerte y mejor…”, dijo durante una charla en Netas Divinas.

Consuelo dijo sentirse bien tras la cirugía.

Por ahora, Consuelo ha podido salir adelante apoyada por su familia y seres queridos, incluso asegura que, a raíz de ese acontecimiento, buscará mudarse de casa. “También aprendí que en la vida hay gente mala… Yo les decía: ‘Me rompieron la confianza’…”, dijo en su momento, al revelar que el robo fue orquestado por una de sus exempleadas del hogar, la cual llevaba poco tiempo laborando con ella.