Paola Rojas reacciona al fallecimiento de la madre de su ex y abuela de sus mellizos

Aunque Paola Rojas y Luis Roberto Alves ‘Zague’se separaron hace algunos años, han procurado mantener una relación cordial y una comunicación fluida por el bienestar de sus hijos. Algo que se ha visto reflejado tras el fallecimiento de la madre de ‘Zague’, la señora Cleide Gavranic Alves dos Santos, pues a pesar de las circunstancias, la periodista dejó en claro el respeto y cariño que guarda aún por su exsuegra, a quien le dedicó un emotivo homenaje en sus redes sociales.

©@paolarojas



Paola Rojas lamentó la partida de la madre de ‘Zague’

A través de su perfil de Instagram, la comunicadora compartió una fotografía de la señora Cleide, la cual acompañó de unas conmovedoras palabras en las que se mostró agradecida por haber tenido la oportunidad de conocerla. “Falleció una de las personas más bondadosas que he conocido. Siempre llena de fé y amor, nos colmó de bendiciones a todos los que tuvimos la fortuna de conocerla y quererla”, expresó Paola conmovida en las primeras líneas de su mensaje.

Posteriormente, Rojas habló del lazo que la une a ella a través de sus mellizos, reconociendo el importante papel que tuvo en la vida de sus pequeños, quienes también perdieron a su abuelita. “Fue una muy cariñosa abuela para mis hijos. Descanse en paz, Doña Cleide Gavranic”, finalizó la periodista.

©@lrzague



La señora Cleide falleció el pasado fin de semana

La despedida de ‘Zague’ para su mamá

Fue el pasado sábado 30 de marzo cuando ‘Zague’ acudió a sus redes sociales para hablar del fallecimiento de su madre. “Vete en paz madre adorada, bella y querida… cariñosa con esa bondad, esa generosidad, ese amor enorme, gigantesco… infinito ¡que siempre te caracterizó! Acá de este lado ten la certeza que tus hijos, nietos, familiares y amigos ¡te recordarán por siempre! Gracias por todo Doña Cleide, ¡Cleidinha! ¡Descansa en paz madre!”, expresó el exjugador del Club América, quien ha recibido toda clase de muestras de cariño en los últimos días.

El reconocimiento de Paola a ‘Zague’

Si bien, su relación llegó a su fin en 2018, Paola Rojas reflexionó hace unos meses sobre su actual convivencia con el padre de sus dos hijos. “A mí ex marido, por supuesto le agradezco a mis dos hijos, pero no solamente eso”, dijo la periodista durante una emisión del programa Netas Divinas, quien continuó explicando por qué, el comentarista deportivo tiene un lugar muy especial en su vida, a pesar de su divorcio: “Le agradezco que sea tan buen papá, tan presente, tan amoroso, la verdad es que es un tipazo y yo eso se lo agradezco. Que podamos tener buena relación hoy, no solamente desde el respeto, sino desde el cariño genuino, también es algo que agradezco”.