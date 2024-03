Paola Rojas habla por primera vez de la relación de sus hijos con su novio

Aunque Paola Rojas ha procurado mantener sus asuntos personales al margen de su carrera, desde hace algunos meses se ha dejado ver de lo más enamorada de su novio, el empresario Marcelo Imposti, con quien lleva varios años de una discreta relación. Sin embargo, conforme su noviazgo se ha ido consolidando, la periodista se ha mostrado más abierta, por lo que en ocasiones comparte con sus seguidores algunos detalles de lo que sucede en su vida sentimental. Tal y como sucedió recientemente, cuando en un encuentro con la prensa Paola accedió a hablar sobre cómo es que sus mellizos han hecho frente a esta nueva etapa de su vida y de la relación que los menores han logrado formar con Marcelo.

Paola Rojas se encuentra en un gran momento de su vida

¿Cómo es la relación de Marcelo con los hijos de Paola?

Siempre amable con la prensa, la presentadora del programa Netas Divinas se mostró agradecida con la vida por la forma en la que las cosas se han dado en su vida, especialmente por cómo es que Marcelo y sus hijos han logrado estrechar sus lazos. “Por fortuna, de verdad que tengo tan buena suerte, no sé si en todo, pero en esto en particular me considero afortunadísima porque mi novio se lleva muy bien con mis hijos”, compartió la comunicadora, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

En ese mismo sentido, Paola detalló que además, sus retoños han logrado construir una cercana relación con los hijos de su novio, lo que les ha permitido empatar en ciertos aspectos de su vidad. “Él tiene hijos y en realidad eso fue lo que nos ayudó a vincularnos, sus hijos son encantadores, se llevan muy bien con mis hijos”, compartió la periodista. “Eso lo hizo todo muy fácil, los niños quieren estar cerca, y listo, digamos que así el combo ya lo tengo”, agregó.

Paola y Marcelo llevan varios años saliendo

El gran apoyo de Paola en medio de su momento más vulnerable

Hace unos meses, Paola Rojas se sinceró respecto a lo duro que fue para ella el tener que decirle adiós a una etapa profesional en la que se encontraba a gusto. En aquella ocasión, la presentadora reveló cómo fue que con ayuda de su novio logró enfrentar una de sus etapas de vida más sensibles. “Recientemente que tuve una etapa muy dura y muy triste, estuve muy descolocada meses, mi novio me acompañó muy amorosamente en esa etapa, nunca había sido necesario que me protegiera así, porque yo no había estado débil ni vulnerable y ese proceso nos acercó muchísimo y yo sentía que lo necesitaba”, compartió en una sincera participación en el programa Neta Divinas.

Cabe destacar, que desde que Paola hizo pública su relación, ha admitido estar muy feliz con la etapa de vida que vive al lado de Marcelo. “Sí, estoy muy contenta, hace ya tiempo que estamos juntos, pero hablo muy poco del tema, pero sí estoy muy contenta hace ya un buen rato”, compartió la periodista en entrevista con el programa de Telemundo ¡Siéntese quien pueda!

La comunicadora se mostró feliz de que sus hijos y su novio tengan una buena relación

