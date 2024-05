Tras su operación, Billy Rovzar disfruta de unas vacaciones familiares en la playa

Después del éxito que tuvieron con la serie Un buen divorcio, proyecto en el que por primera vez Claudia Álvarez trabajó bajo la dirección de su esposo, Billy Rovzar, la pareja decidió hacer sus maletas y disfrutar de unas merecidas vacaciones en compañía de sus tres hijos: Kira, Cloé y Billy. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió las fotos más especiales de sus vacaciones en Nuevo Vallarta donde se hospedaron en uno de los hoteles más exclusivos de la zona. Con este paraíso como fondo, la pareja y sus hijos protagonizaron los posados más especiales de esta aventura en el mar.

Tiempo de calidad en el mar

Para Claudia fue muy especial contar con la presencia de su esposo en este viaje, sobre todo, después de que el productor tuvo que ingresar al quirófano. Aunque no reveló de qué lo operaron, la actriz resaltó la valentía de Billy: “Gracias amor porque aún recién operado te aventaste a venir con la familia de vacaciones. ¡Eso es amor! Te amo”, escribió junto a una romántica foto disfrutando de una jornada en la alberca.

Como hace mucho no lo hacía, Claudia aprovechó este viaje familiar para compartir nuevas fotos junto a sus hijos a quienes no suele mostrar en redes sociales; sin embargo, no se pudo resistir a compartir con sus seguidores varias entrañables instantáneas junto a los suyos: “La familia es lo más importante”, escribió la actriz quien echó de menos a los hijos mayores de Billy a quienes también mencionó: “Nos faltaron Max y Alex”.

Un papá muy presente

Debido a la carga de trabajo que maneja el productor, Claudia atesora cada instante en familia, así que siempre que pueden realizan este tipo de viajes para disfrutar de tiempo de calidad juntos lo hace. En diciembre pasado, durante la visita de la actriz al programa Pinky Promise reconoció que una de las cosas que no le gusta de su esposo es precisamente que su profesión lo absorbe: “Algo que no me gusta mucho es que es workaholic, trabaja como loco. También lo entiendo, tiene 5 hijos, dos en universidades en Estados Unidos, o sea tiene que trabajar un chorro”, comentó divertida.

En esa charla, Claudia admitió que a pesar de que Billy es muy trabajador, desde que nacieron sus hijos procura dedicar tiempo a la familia: “Entre los dos aquí vemos por la familia, pero sí es un hombre al que le apasiona su trabajo. Luego también pone de su parte y me dice: ‘Clau, ¿sí te diste cuenta que este fin de semana no toqué la computadora?’, entonces ya lo aplaudo”, reconoció la actriz.