El emotivo mensaje de Claudia Álvarez a la hija de su esposo Billy Rovzar

En más de una ocasión, Claudia Álvarez ha dejado en claro el amor que tiene por Max y Alexa, los hijos mayores de su esposo Billy Rovzar, con quienes mantiene una cercana relación y una complicidad única. Algo que ha quedado en claro durante el reciente cumpleaños de Alexa, una ocasión en el que la bella actriz le dedicó unas emotivas palabras en las que le dejó en claro lo importante que es para ella y el lugar que ocupa en su corazón, pues incluso se refirió a ella como su “hija”.

©@claudiaalvarezo



Claudia Álvarez y Alexa son sumamente cercanas

A través de su perfil de Instagram, Claudia compartió una serie de historias en las que mostró algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado de la cumpleañera, a través de las cuales dio muestra de la increíble relación que han formado y de la conexión que existe entre ellas. Sobre las imágenes, la intérprete escribió unas palabras en las que refrendó el cariño que tiene por ella: “Feliz cumpleaños a la mejor hija que la vida me pudo haber regalado. Te amo tanto, me siento muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido”, expresó emocionada.

Claudia continuó deseando lo mejor para Alexa en esta nueva vuelta al sol que comienza, poniendo en alto su intensión de seguir construyendo nuevas memorias a su lado. “Por más vivencias, risas, buenas pláticas, confesiones y amor juntas mami hermosa. Que sea el mejor año de tu vida, 21 y contando”, finalizó la intérprete, adornando sus palabras con una serie de emojis en forma de corazón.

©@claudiaalvarezo



La actriz le dedicó un lindo mensaje a su ‘hija’

Una gran familia

Luego de que Claudia Álvarez y Billy Rovzar unieran sus vidas comenzaron a formar una hermosa familia al lado de Kira y los mellizos, Cleo y Billy, los tres hijos de la pareja, pero también al lado de Max y Alexandra, a quienes la actriz acogió en su corazón como si fueran propios. De hecho, la actriz y su marido han extendido aún más clan a través del cariño que tienen con la exesposa de Billy, Fernanda Gamboa y con su actual esposo, Gabriel, con quienes suelen compartir fechas muy importantes.

La relación Claudia y Billy con Fernanda es tan buena y cercana, que incluso es madrina de uno de los mellizos. Algo de lo que habló Billy en una entrevista concedida al programa De Primera Mano, en la que habló sobre la gran relación que tiene con la mamá de sus hijos: “Somos un equipo y tenemos que navegar juntos y no es sólo para que los niños vean, no, son gente que admiro, quiero y respeto. Fernanda y Claudia son amigas, Gabriel y yo somos amigos y es bien bonito”, admitió el productor.