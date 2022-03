Claudia Álvarez desata la ternura en las redes con una nueva foto de sus mellizos

Claudia Álvarez enterneció a sus seguidores en las redes sociales con una nueva foto de sus mellizos, Clío y Billy. Los pequeños, quienes pasaron un mes en incubadora tras llegar al mundo, hoy lucen muy diferentes y tienen a la familia encantada con cada movimiento que hacen. Y con una linda postal, la actriz por fin presentó a los pequeños.

“Aquí los culpables que mi corazón esté más grande #Clio #Billy”, escribió junto a la foto de los bebés en la que por fin podemos verlos de frente. Además de esta publicación, la esposa de Billy Rovzar compartió con sus fans algunos detalles de su vida como madre de tres, como la ardua lucha de muchas mamás a la hora de perder el peso que se gana en el embarazo.

Aunque hay mujeres que quedan en su figura premamá en cuestión de días, para Claudia las cosas son distintas. “No, yo no soy de esas afortunadas. Yo me mantengo y no bajo un gramo con la lactancia”, reveló.

La mexicana aseguró que había subido casi 25 libras. “No he regresado a mi peso. Pero paso a pasito. Yo por aquí les voy a estar compartiendo qué hago para que mi cuerpo regrese a como a mí me gusta estar”, expresó.

La llegada de los mellizos a la familia

Claudia Álvarez y Billy Rovzar están muy con tantos por los nuevos integrantes de su clan. Y tras la experiencia postparto que tuvo con su primogénita, Kira, Claudia contó que esta ve todo fue diferente. “No me dio ni tiempo de tener depresión postparto. Todo ha pasado tan rápido y desde que nacieron tuve que estar fuerte por ellos”, aseguró, pues los días que los mellizos estuvieron hospitalizados eran decisivos en sus vidas. “Creo que por eso quiero estar activa ahora a tan poco tiempo de haberlos tenido porque con Kira sí me tardé mucho en arrancar mi vida de nuevo”, explicó.

En cuanto a la hermanita mayor, parece que aún no se acostumbra del todo a la idea de tener otros dos bebés en casa. Y es que, en una de sus publicaciones anteriores, Claudia dejó ver que la niña de tres años se siente un poco celosa. “Mi intención era tomarme fotos con mis tres hijos, pero Kira no quiso xq todavía no puede con que cargue a Clío y Billy... ¡Espero pronto pase esta etapa y pueda disfrutar de sus hermanitos y toda la familia al mismo tiempo! Mientras aquí aprendiendo a cargarlos al mismo tiempo sin parecer estatua”, explicó junto a otra tierna imagen con los pequeños en brazos.