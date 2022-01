Claudia Álvarez está lejos de sus recién nacidos por un problema de salud: ‘Me duele el alma’

La noticia de su salud la tiene devastada. “Me duele el alma... Dos años librando el COVID y me viene a tocar ahorita cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos y Kira...”.

©@claudialavarezo



La hija mayor de la actrriz tiene dos años

Sobre el nacimiento de sus bebés

La actriz también habló con sus fans sobre la llegada de sus hijos, la cual se dio 12 semanas antes de lo previsto. Los niños nacieron en la semana 30 de gestación, por lo que deberán permanecer un tiempo en la incubadora.

“Mi útero ya no aguantó, literal estaba yo dormida y a las 4:30am literal se me rompió la fuente”, contó la artista. Detalló que, como el parto fue prematuro, el cuarto de los bebés aún no está listo.

Aunque le entristece no estar cerca de sus hijos, Álvarez sabe que están en muy buenas manos. “Yo estaba tranquila de que los bebitos se iban a quedar en el hospital, porque lo necesitan. Tienen que desarrollar sus pulmones, tienen que hacerles muchos exámenes, están chiquitos, es normal, pues están prematuros...”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.