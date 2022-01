Aislinn Derbez y su hermana Michelle hicieron las maletas y pasaron unos días espectaculares en Costa Rica. En sus redes sociales, la actriz agradeció por la compañía de su hermana, quien sin pensarlo dos veces la acompañó.

“Mi hermana es una gran compañera de viaje.. Hace unos días le hablé y le dije: -no me siento bien, necesito naturaleza, a kai le toca ir con su papá, no quiero estar en mi casa, siento que necesito estar sola, pero no tan sola… mmm si me voy a costa rica mañana vienes conmigo? …ella namas me dice “a ver dame 5min”… “ok voy”. (siempre me dice que vivo al límite pero me acompaña) Te amo @michaguilerac”.