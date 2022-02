El reencuentro más tierno de Claudia Álvarez y sus mellizos tras superar el COVID

La peor pesadilla de Claudia Álvarez quedó en el pasado. La actriz, que tan sólo días después de haber dado a luz a sus mellizos Clío y Billy, confirmó que había dado positivo a COVID-19, hoy se encuentra sana y libre del virus. Sus pequeñitos, nacidos a mediados de enero, no se contagiaron, una buena noticia entre el remolino de emociones, pues Claudia tuvo que estar lejos de sus bebés por varios días, sin poder cargarlos, alimentarlos y mimarlos como sólo una madre podría en estos primeros días en el mundo.

Emocionada por este reencuentro con el que tanto soñaba, desde hace unos días publicó en sus redes sociales lo feliz que estaba ahora que había superado la enfermedad. “¿Quién ya puede ir a ver a sus babies porque es negativo a covid? ¡YO!”, anotó. Despué publicó una tierna foto de uno de sus bebés recargado en el hombro. El tema Te Esperaba, de Carlos Rivera, acompañó este bello momento.

En sus historias pronto apareció una más. En ella la actriz de telenovelas carga a sus mellizos a quienes mira con mucho amor. “Lo mejor que me puede pasar es tener a mis hijos aquí cerquita”, escribió. Y como siempre es mejor prevenir, llevó doble cubrebocas y una bata de hospital con lo que se aseguraba de no contaminar el ambiente en el que se encuentran los pequeños, ya que debido a su nacimiento a las 30 semanas, deben permanecer en la incubadora.

La adelantada llegada de Clío y Billy

Tras una dulce espera que llenó a sus seguidores de grandes momentos mostrando su pancita, la orgullosa mamá anunció a finales de enero que sus bebés se habían adelantado a su nacimiento. “Hace ocho días llegaron mis dos amores que faltaban para completar mi familia. Se me adelantaron muchas semanas y ¡gracias a Dios están sanos! Con sus manitas de un cm al apretar mi dedito siento que son tan fuertes como un oso, e ir con ustedes a hacer de cangurito piel con piel me ha conectado hasta lo más profundo de mi alma. ¡Bienvenidos a la familia RovzAlvarez... ¡Bienvenidos al amor más grande que hay en la vida!”, escribió la también mamá de Kira y esposa de Billy Rovzar.

La noticia del contagio hizo que su ánimo decayera por completo: “Se me derrumbó el mundo. Estoy yendo a ver a mis bebés de mi casa al hospital, del hospital a mi casa... Me duele el alma... Dos años librando el COVID y me viene a tocar ahorita cuando mis bebés me necesitan más que nunca y yo a ellos y Kira”, expresó en las redes sociales. Por suerte, está de nuevo junto a sus bebés, esperando el momento ideal en el que los médicos den luz verde para poderlos llevar a casa.