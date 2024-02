Billy Rovzar confiesa cómo se lleva Claudia Álvarez con su ex esposa

A pesar de su amplia experiencia como productor, Billy Rovzar nunca había estado tan emocionado en un estreno, como lo estuvo en la premier de Un buen divorcio, la serie que llegará a la pantalla de Las Estrellas, este jueves 29 de febrero y el 1 de marzo a Vix. Esta vez, además de producir, Billy debuta como escritor en una historia inspirada en experiencias propias: “Es la primera vez que escribo algo, me muestro mucho, está mucho de mí en esta serie”, comentó el productor a su paso por la alfombra roja de este proyecto en el que también participa su esposa, Claudia Álvarez. Durante su encuentro con la prensa, Billy habló de la cercanía que mantiene con su ex esposa y mamá de sus hijos mayores, Fernanda Gamboa.

©@Claudialvarezo



El productor habló de la cercanía que existe entre su esposa y la mamá de sus hijos mayores

Su divorcio, la inspiración para la serie

Para Billy Rovzar, Un buen divorcio es el inicio de su carrera como escritor, una faceta que comienza a explorar desde una perspectiva muy personal: “Yo llevo tres matrimonios, tengo vivencias ahí, tengo un gran divorcio con la mamá de mis hijos y de ahí se inspiró mucho”, dijo haciendo referencia a Fernanda Gamboa con quien, hasta el día de hoy, mantiene una cercana relación. La mamá de Alexandra y Maximiliano también tiene una amistad con la actual esposa del productor: “Claudia y ella son mejores amigas, bueno no mejores amigas, pero se llevan perfecto”.

Su esposa y su ex son comadres

La relación entre su ex esposa y Claudia Álvarez, es tan cercana que incluso son comadres: “La mamá de mis hijos fue testigo en mi boda con Claudia, es madrina de mi hijo Billy, imagínate esa relación. Cuando vamos a Miami, donde ella vive, me quedo en su casa, hay una habitación para mí y para Claudia”, reveló el productor. Según dijo, fue en una visita a casa de Fernanda Gamboa donde nació la idea de Un buen divorcio: “Ahí fue donde escribí el primer capítulo de esta serie, el primer piloto, de ahí salió la inspiración”, reconoció Billy.

©@Claudialvarezo



Billy recordó que Fernanda Gamboa es madrina de su hijo Billy

El productor compartió su visión de la cordialidad que impera con Fernanda Gamboa: “Al final del día, tenemos hijos, esa relación nunca desaparece”. Inspirado en sus divorcios, el productor se mostró emocionado de conocer la respuesta del público: “Es una serie honesta, donde la gente va a poder entender y preguntarse si vale la pena luchar o no, por el amor”. Durante su reunión con la prensa, Billy también recordó a su ex esposa, Sara Maldonado, con quien no mantiene una cercanía: “A Sara la dejé de ver”, aseguró.

©@Billyrovzar



En la serie ‘Un buen divorcio’, Billy también incluyó detalles de su matrimonio con Claudia Álvarez

La diferencias entre sus divorcios

Billy reconoció que su divorcio con Fernanda Gamboa fue completamente diferente al que vivió con Sara Maldonado ya que no tenían hijos: “Nos dejamos de ver, como no compartimos hijos. En un divorcio, al final, las personas parten y esa es la gran diferencia cuando tienes hijos te quedas ahí. Tienes que encontrar la manera de que funcionen las cosas y cuando no tienes hijos, los dos tienen que ir a buscar un camino nuevo”, explicó el productor. Durante la alfombra roja, Billy estuvo acompañado de su esposa, Claudia Álvarez quien dio a conocer que, en la serie, también incluyó experiencias de su relación: “Soy su tercer matrimonio, lleva dos divorcios y tiene experiencia. Hay unos capítulos que tienen que ver con cosas que nosotros hemos hecho en nuestro matrimonio”.

