El emotivo mensaje de Alaïa para Adamari López en su cumpleaños 53

El último año ha sido muy especial para Adamari López. Luego de su inesperada salida de Telemundo tras 11 años de pertenecer a sus filas, la intérprete se volcó completamente a sus proyectos más personales y en el cuidado de su pequeña Alaïa, quien sin duda se ha convertido en su adoración. Además, la intérprete inició una nueva etapa profesional ahora con Televisa-Univision, empresa con la que ya había trabajado en el pasado y con la que ahora colabora en programas como ¿Quién Caerá? y Desiguales. Es por eso que este 18 de mayo ha sido especial para ella, pues además de celebrar su cumpleaños 53, se dejó consentir por todos sus fans, familiares y compañeros de trabajo, y especialmente por su hija, quien le dedicó el mensaje más especial, a través del cual dejó en claro el gran amor que tiene por ella.

A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió un álbum de fotografías en las que se les puede ver de lo más cómplices y sonrientes, celebrando por todo lo alto con una increíble sesión, tal y como suelen hacerlo en cada ocasión especial. Al pie de las imágenes, la pequeña de 9 años escribió unas lindas palabras para la presentadora, dejando en claro el amor que le tiene y lo que significa compartir su vida con ella. “Happy Birthday, mami. Te amo mucho y amo cada uno de nuestros momentos juntas”, expresó la pequeñita emocionada.

Además de Alaïa, otros amigos cercanos a la presentadora se han unido a las celebraciones, por lo que a través de sus historias de Instagram la presentadora replicó algunas de las felicitaciones que ha recibido a lo largo de su día especial. Resaltando entre ellas la de su amigo y cómplice Carlitos Perez-Ruiz, quien se encargó de dejar en claro el gran cariño y admiración que tiene por la presentadora.

Soltera y feliz

Aunque Adamari López y Toni Costa se separaron en 2021, la protagonista de telenovelas como Amigas y Rivales ha preferido mantenerse soltera y dedicarse completamente a su faceta de madre. Y aunque ha dejado en claro que no está cerrada al amor, hasta ahora no tiene entre sus planes el volver a enamorarse. Así lo compartió en entrevista con HOLA! AMÉRICAS que le han presentado prospectos y que ha tenido algunas citas, pero que hasta ahora nada ha ido más allá. “He salido, pero no se ha dado nada más concreto. Me han presentado (galanes) y he salido, me lo he pasado muy bien, pero no”, compartió. “Yo soy muy cuidadosa también en a quién le puedo presentar a mi hija. Tengo una niña, no estoy para salir con alguien solo porque sí”, dijo, refiriéndose a su amada Alaïa.

“No tengo ni la necesidad, ni la urgencia, ni el deseo de que sea así. Lo que quiero es una relación estable con una persona que valga la pena”, aseguró la conductora. “Y no estoy buscando tampoco, realmente desearía que si llegara alguien fuera un hombre con todas las letras, que quisiera compartir conmigo la vida, pero que tenga sus propias metas, que tenga valores, que tenga principios, y que quiera una estabilidad con la pareja, que quiera compartir conmigo”, explicó.