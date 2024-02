Adamari López comparte cuál es la rutina de belleza de Alaïa sin caer en tendencias virales

A raíz del interés de las niñas menores de 10 años en maquillaje y productos de belleza, Adamari López compartió cómo es que lleva el tema en casa con su hija, Alaïa, de ocho años, quien no es ajena a las rutinas de skincare, pues no sólo lo observa en casa y en las redes sociales; sino que incluso ha acompañado a mamá a tratamientos profesionales. Siempre pensando en el bienestar de su hija, la presentadora de Desiguales compartió la rutina que tiene con la pequeña y cómo logra alejarla de tendencias que, a largo plazo, podrían afectar la salud de su piel más que ayudarla.

Durante un segmento del programa de Univision, Adamari contó que en casa tienen una rutina acorde a la edad de su niña. “Nos bañamos, nos lavarnos la boca, ponernos crema en el cuerpo; porque me parece que hay que hidratar el cuerpo en cualquier edad, y eso es una rutina que los niños van aprendiendo desde que están chiquitos”, expresó a sus compañeras Migbelis Castellanos, Karina Banda, Amara ‘La Negra’ y la doctora Nancy.

Sobre los productos que le permite usar a su hija, la también actriz explicó: “Tiene un facewash, una crema hidratante y usa un bálsamo de labios para hidratar”. Muy cuidadosa con lo que elige para la piel de la pequeña, agregó: “Yo a Alaïa le tengo productos dedicados para niños, que no tienen cosas cancerígenas ni químicas y que son para uso de ella”.

Adamari, siempre al pendiente de lo que le hace bien a la también hija de Toni Costa, reveló que utiliza una app en la que busca el producto o alimento que tenga en la mano para verificar que no se trate de algo nocivo para la piel o la salud de ambas.

Maquillaje en las niñas, ¿a favor o en contra?

En cuanto al uso de maquillaje, Adamari estuvo de acuerdo en que las niñas suelen imitar a mamá, por lo que jugando se ponen sus zapatos de tacón y de repente aparecen en casa con los labios pintados. Sin embargo, no cree que aquello deba ser del diario y mucho menos que una niña pequeña tenga una rutina de maquillaje. “Un poquito está bien y en ciertas ocasiones quizá es justificable, pero no creería en una rutina de todos los días de estarse maquillando o de estarse poniendo excesivamente productos para el cuidado de la piel”, aclaró.

En cambio, Adamari prefiere aumentar la autoestima de la niña para que no caiga en tendencias que ve en las redes sociales. “Es simplemente estar un poco más despierto y no causarle una inseguridad a mi hija, pues lo lindo se lleva desde el corazón, no sólo es la parte física”, comentó.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez se sincera sobre su romance con Benny Blanco Loading the player...