Sincera, Adamari López habla de lo difícil que resultó para su hija Alaïa su separación de Toni Costa

Fue en 2021 cuando Adamari López y Toni Costaanunciaron su separación tras una década juntos. En ese tiempo, además de disfrutar de la compañía mutua, trazaron los planes para formar una familia, una ilusión que se hizo realidad con el nacimiento de su primogénita, Alaïa, de 8 años. Desde que la expareja confirmó públicamente la ruptura, el lazo de cordialidad y respeto continúa intacto, pues lo más importante para ambos es brindar a su hija un entorno de calma y armonía. Sincera como suele ser con su público, Adamari evocó ese importante momento de su vida para revelar cómo fue que su pequeña asumió ese cambio, reconociendo que para la niña pudo ser difícil transitar por esa etapa.

Adamari reveló que para Alaïa era difícil entender lo que pasaba en medoio de su ruptura con Toni Costa

¿Qué pasaba con Alaïa?

Con el corazón en la mano, Adamari se sinceró en su podcast titulado Ada y Chiqui De Show, en el que el tema central fue el de los hijos. En un instante de la plática, la presentadora recordó cómo vivió ese instante en el que tras separarse de Toni su hija atravesó por una etapa complicada. “Al principio cuando nosotros nos separamos, siento que a ella se le hacía difícil entender en dónde quedaba ella en todo esto…”, explicó la boricua, que con el paso de los días ha podido asimilar esta situación, enfocada en salir adelante para dar a su hija claridad en todos los aspectos.

En su charla, Adamari habló de las emociones que la invadían en aquel instante y cómo su hija logró percatarse de ello, lo que de alguna manera, asegura, influía en el pensamiento de la niña. “En esa parte era difícil porque también me veía triste a mí, aunque yo tratara de poner buena cara, había cosas que me afectaban y que si me afectaban a mí, por ende, le afectaban a ella como hija…”, explicó en otro momento al dar su testimonio.

La conductora dice que su hija se percataba de su tristeza

Adamari, fuerte frente a su hija

En medio de los cambios personales por los que transitó, Adamari tuvo muy claro que debía salir adelante por su hija, algo que la pequeña pudo asimilar tan pronto las cosas comenzaron a tomar sentido y orden. Por ahora, la presentadora no baja la guardia, motivada por los nuevos retos y con todo el ímpetu para dar lo mejor a su familia. “Pero Alaïa sabe que mamá es una mamá fajona y que va a hacer todo lo posible, que va a trabajar en todo lo que pueda para sacarla adelante para poder pagar su escuela, para poder encontrar tiempos para invitarla a viajar o hacer actividades juntas fuera de la casa“, expresó durante la plática, en la que mostró como nunca ese lado personal.

Adamari, feliz de ser un gran ejemplo de fortaleza para su hija

Si de algo se siente muy orgullosa Adamari es de la capacidad y entrega que ha tenido para que todo marche por buen camino. De la misma manera, Toni Costa ha puesto total empeño para que eso pueda ser posible. “Yo pienso que estoy haciendo un trabajo parecido al que hizo mi mamá, dejándome llevar por como soy yo y las bases y el amor que me dieron en mi casa…”, dijo la también actriz. Mientras tanto, Adamari goza de su éxito en el trabajo, ahora con su regreso a la televisión, medio en el cual ha forjado un público fiel que no pierde de vista sus pasos.

