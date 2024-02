Adamari López revela lo que busca realmente en el amor y nos cuenta sus planes para San Valentín

San Valentín está a la vuelta de la esquina y Adamari López ya tiene todo planeado para tener una celebración inolvidable. La simpática conductora, quien recientemente emprendió varios emocionantes proyectos profesionales, ha contado a HOLA! AMÉRICAS sus planes para el próximo 14 de febrero, y ha revelado que es lo que realmente busca en el amor. La guapa boricua milita en las filas de los solteros desde su separación de Toni Costa, y aunque no tiene prisa por encontrar pareja, eso no significa que esté cerrada a una nueva relación sentimental.

Adamari reveló qué es lo que realmente busca en el amor.

A propósito del reciente lanzamiento de su show en YouTube junto a Stephanie Himonidis, ‘Chiquibaby’, Adamari nos contó que, si bien le han presentado galanes y ha tenido algunas citas, hasta ahora nada ha ido más allá. “He salido, pero no se ha dado nada más concreto. Me han presentado (galanes) y he salido, me lo he pasado muy bien, pero no”, contó. “Yo soy muy cuidadosa también en a quién le puedo presentar a mi hija. Tengo una niña, no estoy para salir con alguien solo porque sí”, explicó, refiriéndose a au amada Alaïa.

“No tengo ni la necesidad, ni la urgencia, ni el deseo de que sea así. Lo que quiero es una relación estable con una persona que valga la pena”

La ‘Chaparrita de Oro’ contó que, pese al entusiasmo de algunos amigos, ella se ha mantenido firme en su postura de enfocarse solo en quien pueda ofrecerle una relación estable. “Ellos quieren un sugar daddy para mí y yo quiero un buen hombre a mi lado. Que esté a la par conmigo o más, pero no estoy buscando un sugar daddy, estoy buscando un hombre”, dijo, pero enseguida se corrigió. “Y no estoy buscando tampoco, realmente desearía que si llegara alguien fuera un hombre con todas las letras, que quisiera compartir conmigo la vida, pero que tenga sus propias metas, que tenga valores, que tenga principios, y que quiera una estabilidad con la pareja, que quiera compartir conmigo”, sentenció.

Adamari no está cerrada al amor, pero tampoco tiene prisa por encontrarlo.

La expresentadora de Hoy Día (Telemundo) admitió que le gustaría encontrar a un hombre que, como ella, ya tenga hijos. “Tengo la ilusión de que en algún momento si vuelvo a tener una pareja, esa pareja a lo mejor tenga sus hijos y pueda existir una relación linda con los hijos de mi pareja. Eso sería como un sueño”, dijo, refiriéndose a su vez a su ilusión de tener más hijos y una familia más grande.

“Desearía que si llegara alguien fuera un hombre que quisiera compartir conmigo la vida, que tenga sus propias metas, valores,y principios”.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que sea este 2024 el año en que sea “flechada por Cupido”, Adamari aseguró que no sentir ninguna presión. “No estoy pensando en eso. Ahora mismo a lo mejor te diría que no, pero si salgo por la puerta de donde estoy y me encuentro este hombre maravilloso y lo empiezo a conocer y en ese me salen todas las ideas que tengo en la cabeza. Creo que hay cosas que pasan que uno se ilusiona y le da rienda suelta a la mente y al corazón”.

Adamari celebrará San Valentín con su hija.

Sus planes para San Valentín con el amor de su vida: Alaïa

Para Adamari no hay tesoro más valioso que su hija, quien el próximo mes de marzo cumplirá 9 años. Cada momento junto a ella es invaluable y por eso no es de extrañar que sus planes para San Valentín sean juntas, aprovechando un descanso en el colegio.

“El Winter Break por esos días, entonces voy a ir a celebrar el mes del amor y la amistad con mi hija. Nos vamos a ir a esquiar nuevamente… Lo voy a celebrar, obviamente con el amor más grande, el más importante, que es el de mi hija. Lo vamos a celebrar yéndonos a esquiar”, contó.

