Adamari López recuerda el apoyo de Luis Fonsi en su enfermedad: ‘Le agradeceré siempre haber estado conmigo ahí’

Este 2024 Adamari López regresa a la televisión y lo hace con el pie derecho con TelevisaUnivision. ‘La Chaparrita de Oro’ estrenará este lunes 8 de enero el programa ¿Quién Caerá? a través de la señal de Unimás y a propósito de este lanzamiento, visitó Despierta América. Con una imagen renovada y más radiante que nunca, ‘Ada’ conversó sobre su nuevo show y a la mesa salió a relucir el tema de su divorcio con Luis Fonsi. Dejando ver que ella ya había ‘pasado la página’, Adamari incluso se aventó un ‘palomazo’ cantando un tema de su exmarido.

©@despiertaamerica



Adamari López, guapísima en su regreso a la televisión

Con el carisma que la distingue, ‘Ada’ cantó a todo pulmón el tema No me doy por vencido, además de hablar acerca de su ex. Recordemos que la presentadora de televisión y el intérprete puertorriqueño estuvieron casados de 2006 a 2010. En medio de los preparativos para su boda, la también actriz fue diagnosticada con cáncer de seno y él estuvo a su lado, aunque tiempo después tomaron caminos diferentes y se divorciaron.

“Yo sigo hacia adelante y tengo nuevas ilusiones y ese destino me ha traído cosas maravillosas”, dijo la conductora de televisión, luego de interpretar No me doy por vencido. Hablando en concreto con lo vivido al lado del cantante de Despacito, Adamari expresó lo siguiente: “Cada una de las etapas de mi vida ha sido linda, esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante también en el momento que enfrenté la enfermedad”.

©GettyImages



Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados por cuatro años

“(Luis Fonsi) a quien le agradezco y le agradeceré siempre haber estado conmigo ahí y también fue una etapa después de mucho dolor, que afortunadamente también superé y que a lo que llevamos, a lo mejor en el tema de esta canción (No me doy por vencido) es que no podemos darnos por vencidos de continuar nuestra vida, de buscar nuevas ilusiones, nuevas motivaciones para salir adelante y para ser feliz”, comentó ‘La Chaparrita de Oro’ a los presentadores del matutino; Raúl González, Satcha Pretto y Jessica Rodríguez.

Su vuelta a la tv

Renovada y lista para dar lo mejor de sí en su vuelta a TelevisaUnivision, Adamari se dijo feliz por esta oportunidad. La última vez que la puertorriqueña formó parte de la cadena fue en 2011, cuando participó en la competencia de baile Mira Quién Baila. Después de este programa, ‘Ada’ se fue a Telemundo, donde trabajo por más de una década en el matutino de Hoy Día. En abril del año pasado, la estrella de televisión salió del show y meses después se le abrieron de nueva cuenta las puertas en su anterior ‘casa’ televisiva.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...