Adamari López queda fuera de ‘Hoy Día’ y de Telemundo

Luego de más de 11 años al frente del matutino de Hoy Día, Adamari López ha quedado fuera del show y de la cadena de Telemundo, así lo ha dado a conocer la periodista de espectáculos Mandy Fridmann, quien fue la primera en compartir la noticia. ¡HOLA! Américas se puso en contacto con la cadena y estos nos confirmaron la información con el siguiente comunicado: “Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella de dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar si día con su persoalidad encantadora y llena de energía”.

“Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyecyos”, se lee en el comunicado.

©GettyImages



Adamari López estuvo 11 años en el show

‘La Chaparrita de Oro’ entró al show en el verano de 2012. Junto con Daniel Sarcos, Ana María Canseco y Diego Schoening hicieron del show uno de los programas favoritos de la audiencia. Con el paso de los años, la emisión experimentó algunos cambios, como la salida de Ana María Canseco o la de Daniel Sarcos.

En 2020, se vinieron más cambios dentro de la alineación de los presentadores, como el despido de Rashel Díaz, una de las amigas y colegas más queridas para Adamari. Si bien la ojiverde había sorteado la ola de despidos que se dieron a lo largo de los últimos tres años en la cadena, ahora su etapa dentro de Telemundo ha llegado a su fin.

En las redes sociales no se ha hecho esperar la reacción del público, quienes aseguran que ya no verán más el show, dejando ver que ‘Ada’ era de sus conductoras favoritas. A pesar de que ‘Ada’ ha quedado fuera de la cadena, estamos seguros que seguirá adelante, cosechando una fructífera carrera en los medios, pues es una de las conductoras más carismáticas, además de que tiene una sólida base de seguidores. Hasta el momento, la presentadora no ha emitido ningún comentario al respecto.

