Adamari López rompe el silencio sobre la canción de Luis Fonsi y asegura pasó la página hace 14 años

Han pasado casi 14 años desde que Luis Fonsi y Adamari López pusieron punto final a su matrimonio, lo que en su momento fue un golpe duro para ambos. El tiempo pasó y ambos retomaron sus vidas, y mientras el cantante está casado actualmente, la conductora está felizmente soltera tras su ruptura hace dos años con Toni Costa. En agosto, el intérprete lanzó un tema musical cuya letra causó polémica, y es que a decir de algunos parecía esconder algunas indirectas hacia la presentadora. Ella había preferido mantenerse al margen, hasta ahora que ha decidido romper el silencio y revelar qué piensa de dicha canción.

Adamari participa como portavoz de la campaña ‘Remisión con una Misión’ de la compañía de seguros Aflac, con la que busca que los hispanos estén informados sobre sus opciones de salud, y más cuando inicia el mes de concientización sobre el cáncer de mama. A propósito de esta colaboración, concedió una entrevista a Karla Martínez para Despierta América (Univision), y habló no solo de este proyecto, sino de otros temas relacionados a su vida personal.

Karla mencionó Pasa la Página ‘Panamá’, el comentado tema de Fonsi que fue asociado con la ‘Chaparrita de Oro’, y le preguntó si ya lo había escuchado, a lo que ella respondió “¡Claro!”. Pero cuando le cuestionó sobre si le había gustado, Adamari hizo una mueca con la que dejó entrever que la canción no era su favorita. “Ya dijo que no es dedicada a ti, ¿le crees?”, dijo la entrevistadora, y la puertorriqueña tampoco dio una respuesta directa, dejando ver que tenía ciertas dudas al respecto.

Adamari y Fonsi se separaron hace casi 14 años.

“¿Cuándo pasaste la página?”, le preguntó Karla finalmente, refiriéndose a aquella relación con el cantante. “Uy, cuando hice mi libro Viviendo, hace 14 años”, dijo Adamari. “Creo que él la pasó ahora, yo la pasé 14 años atrás”, aseguró la expresentadora de Hoy Día (Telemundo)

Cuestionada respecto a aquel matrimonio, Adamari admitió que fue feliz con Fonsi. “Muy feliz, y me ayudó a salir de un momento durísimo. Era mi pareja y fue de lo que quizás más yo me agarré para poder salir adelante. Fue esa ilusión de casarnos, de formar una familia para toda la vida. Y esa misma persona, con la que yo tenía esa ilusión también, y lo digo en el libro, en su momento me causó el mayor dolor, y en su momento, aunque fue duro, me hizo encontrar otra fortaleza en mí que yo tampoco sabía que tenía”, reconoció.

“Y papá Dios me ha dado bendiciones grandísimas, yo solo tengo agradecimiento para la vida, para la gente que ha pasado a mi alrededor, tengo buenos pensamientos y buenos deseos, rezo mucho por la gente que ha pasado por mi vida”, aseguró.

En su regreso a Telemundo, Adamari también habló de este tema

A medio año de su salida de Telemundo, Adamari volvió a aparecer en la pantalla de esta famosa cadena, pues fue entrevistada por Azucena Cierco para La Mesa Caliente y Al Rojo Vivo con motivo de la campaña en la que participa. Y la pregunta sobre Pasa la Página ‘Panamá’ fue inevitable. “Yo creo que en su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, nada es personal, yo estoy tranquila y en paz, caminando hacia adelante con la frente en alto. Orgullosa de lo que he podido lograr”, expresó al respecto.

Sin embargo, aseguró que no se ríe de lo que pasa. “Reírme sería como burlarme, y no me burlo, aprendo de las cosas que me han tocado vivir y no me arrepiento de nada, he vivido mi vida como he querido, he compartido con gente a la que quise muchísimo y en el momento en el que no tenía que estar ahí, he seguido hacia adelante.