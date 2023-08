Carlitos, amigo de Adamari López, opina del nuevo tema de Luis Fonsi: ‘La página se pasó hace mucho’

Hace casi 14 años terminó Luis Fonsi y Adamari López pusieron punto final a su historia de amor, lo que en su momento fue un golpe duro para ambos. La conductora ha sido abierta al hablar de lo difícil que fue lidiar con esta ruptura e incluso ha revelado que recurrió a ayuda profesional para lidiar con la situación. El tiempo pasó y ambos retomaron sus vidas, y mientras el cantante está casado actualmente, la conductora está felizmente soltera tras su ruptura hace dos años de Toni Costa. Recientemente se reavivó el tema de la pasada relación entre el intérprete y la presentadora, ello debido al nuevo lanzamiento musical del boricua, pues se especuló que escondía una dedicatoria a su exesposa, ¿será?

Amari y Fonsi anunciaron su separación en 2009.

El pasado 24 de agosto Fonsi estrenó Pasa la Página, y de inmediato hubo quien señaló que podría estar dedicada a Adamari. “Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice: ‘Yo ya lo olvidé’, pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Hace rato que el amor se fue, to’ fue suficiente”, dice la canción. “Pasa la página, no eres la víctima, pa’ que te quieran, no hay que dar lástima. Pasa la página, sigue con tu vida, estás viviendo un cuento que ya terminó”, agrega.

Mientras que la ‘Chaparrita de Oro’ ha optado por no pronunciarse sobre la letra de esta canción, quien sí lo ha hecho ha sido su mejor amigo, Carlitos Pérez-Ruiz. El periodista hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para hablar del supuesto vínculo entre el nuevo tema de Fonsi y su extinta relación con Adamari.

“Todos tenemos derecho a desahogarnos, a trabajar las cosas como las sentimos, he estado pendiente, yo trabajo para Adamari actualmente y mi responsabilidad es verla bien, tengo una relación bonita con Fonsi y su familia, me gané su cariño y respeto, igualmente ellos conmigo”, comentó Carlitos. “La creatividad y lo que uno pueda hacer por trabajo no necesariamente tiene que ir atada con lo que quiera uno como persona o con lo que uno pueda sentir en lo personal”, señaló.

Carlitos mantiene una sólida amistad con Adamari desde hace años.

“En los trabajos a veces hay que hacer cosas que el trabajo te requiere, y que, en lo personal, quizá puedes estar en desacuerdo, con lo que un jefe o la industria o los proyectos requieran, no por eso significa que eres mejor o peor ser humano, hay que verlo como un proyecto más, como una canción más… La página se pasó hace mucho tiempo y en este caso en particular”, aseguró, echando abajo las suposiciones de que Adamari aún no hubiera superado lo vivido con el cantante.

“Simplemente veámoslo como una oportunidad de él de decirle al mundo cómo se siente desde ese punto de vista creativo, uno tiene que aceptar las cosas como vienen y no hurgar hasta el detalle más pequeño”, explicó.

Fonsi descartó referirse específicamente a Adamari en su nueva canción.

¿Qué ha dicho Fonsi?

Tan pronto se estrenó Pasa la Página surgieron hacia Fonsi por supuestamente referirse a su pasada relación con Adamari, pero él descartó que se tratara específicamente de ella. “Sí, es una pregunta obvia y, como te mencioné, lo más fácil es, cuando tú dices pasa la página, ir directo a un examor, ¿no?, es a donde te lleva”, dijo el intéprete en entrevista con la periodista Mandy Fridmann, publicada el pasado 25 de agosto en su canal de YouTube.

“La canción habla del amor, entonces lo entiendo, pero, como te dije hace un rato, para mí esta canción va más allá que una sola persona, yo lo veo muchísimo más grande”, agregó Fonsi, quien incluso admitió identificarse con la letra. “En muchos momentos me he querido desahogar con muchas personas, muchas. Con gente con quien he tenido una relación, con medios de comunicación, con amigos, con familiares de amigos”, dijo. “Que yo he querido decir: ‘Ya, pasa la página’, claro, pero no es una canción que va directamente a una sola persona”, aclaró.

