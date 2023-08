Luis Fonsi aclara si se inspiró en Adamari López para su nueva canción, ‘Pasa la Página’

Luis Fonsi está de estreno esta semana con su nuevo tema, Pasa la Página, una canción con la que hace unos días causó revuelo en las redes sociales al publicar un video con un letrero y el título del sencillo, además de la descripción “A buen entendedor, pocas palabras bastan…”, lo que muchos interpretaron como una indirecta sobre su relación pasada con Adamari López. Sincero y sin tapujos, el intérprete puertorriqueño explicó qué hay detrás de su nuevo sencillo y si es verdad que va dirigida a su exesposa.

“Para mí esta canción va mucho más allá de una sola persona“, dice en una charla con la periodista Mady Fridmann. ”Yo lo veo muchísimo más grande ¿que yo me identifico? Por supuesto me identifico, que yo en muchos momentos me he querido desahogar con muchas personas, muchas, gente con quien he tenido una relación, con medios de comunicación, con amigos, con familiares de amigos, con quien yo quería decir: ‘Ya, pasa la página’, por supuesto, pero no es una canción que va directamente a una sola persona”, añadió para poner un alto a las especulaciones.

El público asoció la letra con una historia de amor pasada: “Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice ‘yo ya lo olvidé’ pero sabe que miente. Se la pasa hablando mal de él delante de la gente. Hace rato que el amor ya se fue, esto ya es suficiente, Pasa la página”.

Y continúa: “Porque el amor se acabó, pero ella ahí se quedó. Llorar no sirve de nada, lo que pasó, pasó. Así que pasa la página, no eres la víctima”.

Si bien se identifica con las palabas de su autoría, agrega: “Yo creo que es un tema mucho más global, y no sé queda una sola persona o en una sola pareja o en un solo, en una sola situación, obviamente uno lo absorbe a nuestra manera, y siempre va a tener el toque personal, por supuesto, pero no va dirigida a ellos”.

Un tema que muchos pueden dedicar

Fonsi concluyó en que esta canción es muy alivianada y que se puede dedicar ya que todos conocemos a alguien que ha pasado por una situación similar en la que su mente o corazón no les permite dejar atrás el pasado. “Eso se puede aplicar para muchas cosas, no solo para lo obvio, que es el amor. De eso trata la canción, porque hay que crear una historia alrededor de esa frase”, detalló.

Y añadió: “Pero para mí es algo mucho más grande que una sola historia, yo conozco mucha gente que cada vez que hablo con ellos, siempre sacan el mismo tema a relucir, es como que: ‘¡Ya entiende, ya, ya, la vida es demasiado corta para quedar estancado en ese momento”. Una lección para disfrutar de la vida a cada instante.

