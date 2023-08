Águeda no se quedó atrás pues publicó en su propia cuenta de Instagram un vistazo de su viaje exprés a tierras griegas. “La playa más espectacular en la que he estado (hasta hoy)”, escribió en su publicación.

Lo que la modelo no esperaba es que esta publicación le valdría un “reclamo” de parte de Fonsi. “¿Y el fotógrafo? ¿El crédito? Mi abogado te llamará”, comentó el cantante en tono bromista, revelando que él había sido el autor de las instantáneas. “Te calmas, ya te compensaré con algo. No me gustan los abogados mucho”, le respondió la española.