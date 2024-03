Luis Fonsi nos habla sobre su primer libro inspirado en sus hijos

Es cierto que la dimensión de un artista no tiene límites y la creatividad siempre busca todas sus formas posibles de expresión para salir a la luz. Es el caso de Luis Fonsi, quien en un afán de seguir explorando otras latitudes de su imaginación ha decidido publicar su primer libro de corte infantil titulado ‘Amigos ExtraordiRANArios’ (’UnFROGettable Friends’, en inglés) que cuenta la historia de Blu, un adorable oso que se hace amigo de un coquí (nombre de varias especies de pequeñas ranas nativas de Puerto Rico) y ambos viven una aventura por El Yunque, el único bosque tropical lluvioso de los Estados Unidos, ubicado en la Isla del Encanto.

Luis Fonsi y su hijo Rocco

Celebrando junto al famoso cantante esta gran noticia, conversamos en exclusiva con él sobre los detalles de cómo nace esta idea de lanzar una publicación para niños, la cual está inspirada en su isla, sus raíces y el amor a sus pequeños, Mikaela, de 12 años y Rocco, de 7, disponible de manera oficial este jueves 7 de marzo.

“La palabra clave aquí es que es una aventura bonita donde tengo la oportunidad de crear desde un lugar diferente y es algo que siempre me había apasionado. Especialmente cuando tuve a mi primera hija, que uno cae en el ritmo típico de los padres que se sienta en las tardes, en las noches, a leer con su hijo o con sus hijos”, nos comenta en entrevista con HOLA! AMÉRICAS.

Es la primera vez que el cantante publica un libro

El galardonado compositor empezó a escribir la historia en 2020, en plena pandemia, luego de reunirse con el escritor Barry Waldo y utilizó el personaje que este ya había creado en Bear in a Bow Tie para darle vida propia al intrépido osito azul por separado.

“Es una historia bonita. Es un libro escrito en rima, cosa que pues obviamente lo hace más fácil para mi oído, a mi manera de trabajar... lo hace más musical, o sea, básicamentees una canción. Está escrito en rima, en inglés y en español, cosa que lo hace un reto bastante grande pero pero divertido. Toca mucho el tema de la cultura y de la amistad, mide el autoestima. Habla de una rana, que en este caso es un coquí, que es nuestra ranita nacional de Puerto Rico la cual nos canta toda la noche”, agregó.

Luis Fonsi y el coautor del libro, Barry Waldo

Lo magnífico de todo esto es que la fuente de inpiración han sido sus hijos a quienes no solo les está fomentando la lectura sino también a que no se les olvide el español.

La historia infantil se basa en la amistad, la cultura y la autoestima

“Es interesante porque obviamente es mi primer libro, yo no me dedico a esto, no soy experto, pero me dejo llevar por mi instinto, que al final del camino pienso que lo más importante. Me dejo llevar por todos los libros que le he leído a mi hija y todos los libros que le estoy leyendo a mi hijo. Ahora mi hijo acaba de cumplir siete años y está justo en esa edad donde me siento todas las noches con él por por 20-30 minutos a leer, porque él ya sabe leer, pero es como que estamos en la etapa del ejercicio. La maestra nos pide que lo hagamos en inglés, porque estudia acá y la escuela es en inglés, pero yo personalmente le leo en español para que aprenda, conozca y entienda el español”, afirma.

“Quizás llegue ese momento en mi carrera en que me gustaría desahogarme con un libro autobiográfico” –Luis Fonsi–

La posibilidad de sacar un libro autobiográfico

Han sido muchos los artistas que han publicado libros autobiográficos, en los cuáles relatan sus numerosas tribulaciones a lo largo de la vida. Para Fonsi, la posibilidad de desnudar su alma en páginas es una opción que aún no pondera del todo.

Fonsi no descarta la idea de lanzar un libro autobiográfico

“Creo que este es el primer paso, me gustó y me lo disfruté. Quisiera pensar que habrán muchos pasos más. ¿Cuál será ese caminoa seguir? No te lo sé decir ahora mismo. Creo que este era el paso natural, simplemente porque es algo que sentí de un lugar como muy honesto, no forzado, de un lugar de amor por mi familia. Ya cuando entramos en un libro autobiográfico, pues ya volvemos un poco al mundo del realismo. Quizás llegue ese momento en mi carrera en que me gustaría desahogarme con un libro autobiográfico. No lo veo como un proyecto lejano, de hecho, pero ahora mismo me estoy disfrutando este viaje”, resaltó.

