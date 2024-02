Luis Fonsi y Adriel Favela nos aconsejan como amigos en ‘La Paz’, el soundtrack de ‘Zorro’

Toda buena serie está acompañada de una gran banda sonora, y Zorro, de Prime Video, es un gran ejemplo de cómo la música y la trama se unen para elevar la emoción de la historia que vemos en la televisión. Por ello, en exclusiva para HOLA! AMÉRICAS, te contamos que a partir de este 29 de febrero, está disponible el soundtrack de la serie protagonizada por Miguel Bernardeau, Renata Notni, DaliaXiuhcoatl y Emiliano Zurita; una increíble selección de 14 canciones originales que está a cargo de talentosos artistas latinos como Juanes, Luis Fonsi, Carin León, La SantaCecilia, Cami, Adriel Favela, Morat y Joaquina; por mencionar algunos.

Cada uno de los temas se centra en el desarrollo de los personajes en determinado momento de la trama, lo que asegura una mayor experiencia sensorial para el público que desde hoy puede disfrutar de temas como La Paz, de Luis Fonsi y Adriel Favela.

La canción, que desde el principio nos transporta en el tiempo, es un consejo de amigos para seguir adelante después de una fallida historia de amor. Armonizada con guitarras acústicas y trompetas, este tema un tanto nostálgico, nos adentra aún más en la trama con el video conformado por imágenes de la primera temporada de la serie.

El soundtrack, bajo el sello de Universal Music, es un trabajo del productor Julio Reyes Copello y Secuoya Studio; e incluye los temas:

