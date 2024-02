Becky G se presentará en los Premios Oscar 2024: Billie Eilish, Ryan Gosling y más cantarán en la entrega

La temporada de los premios está llegando a su fin, y poco a poco se van revelando los detalles de la gran noche de los Premios Oscar 2024. La organización de la 96a. entrega dio a conocer la lista de los intérpretes que se presentarán durante los Premios de la Academia, los cuales se llevarán a cabo el próximo 10 de marzo en el Dolby Theatre en Los Ángeles.

Los amantes del cine podrán ver a Becky G interpretar The Fire Inside de la película Flamin’ Hot de Eva Longoria. También estarán sobre el escenario del legendario teatro Ryan Gosling y Mark Ronson interpretando I’m just Ken de la popular película de Barbie, mientras que Billie Eilish y Finneas O’Connell entonarán What Was I Made For?.

©GettyImages



Becky G cantará el tema de la película ‘Flamin’ Hot’

Becky G compartió su entusiasmo en las redes sociales luego de que se hiciera público el anuncio, y sus fanáticos la elogiaron por un nuevo logro. Eva Longoria, directora de la película, escribió: “¡Vamos! ¡¡¡Estoy muy orgullosa de ti, de esta canción y de esta película!! ¡Sal y representa!”.

La actriz y cineasta también recurrió a Instagram para compartir su admiración por Becky G, a tavés de un post en Instagram Stories en el que se leía lo siguiente: “Mi chica Becky G llevará The Fire Inside al escenario de los Oscar. Nos representará”.

©GettyImages



Becky G y Eva Longoria

La lista de las actuaciones musicales de la noche de los Oscar la completan Jon Batiste con el tema It Never Went Away, para su documental American Symphony; y Wahzhazhe, por Scott George y cantantes nativos de la tribu Osage para Killers of the Flower Moon.

La Academia de Hollywood también anunció esta semana que famosos como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Al Pacino o Zendaya entregarán algunos de los premios o conducirán parte de la gala, que volverá a tener como anfitrión a Jimmy Kimmel. En cuanto a los filmes más nominados, Oppenheimer, de Christopher Nolan, lidera la lista de este año con 13 candidaturas, seguida de Poor Things, de Yorgos Lanthimos, con 11, y Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, con 10.

